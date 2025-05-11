https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева

Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева - РИА Новости, 11.05.2025

Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева

Вчерашний день начался с утренника самодеятельного пропагандистского театра, а закончился мастер-классом корифея международной политики. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T08:00:00+03:00

2025-05-11T08:00:00+03:00

2025-05-11T14:13:00+03:00

россия

украина

киев

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

80-летие победы в великой отечественной войне

аналитика

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Вчерашний день начался с утренника самодеятельного пропагандистского театра, а закончился мастер-классом корифея международной политики.Лихорадочно пытаясь успеть что-то предпринять до окончания перемирия, объявленного российским президентом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Киеве скучковались Мерц, Стармер, Макрон и Туск, чтобы выразить поддержку, подчеркнуть единство, сформировать позицию, обозначить рамки и послать сигнал.За сумрачные кулисы забежал Зеленский, и оттуда долго раздавался шепот, вскрикивания "а почему сразу я!?" и шорох бумажек. В итоге смельчаки вышли на белый свет и, стараясь ровно держать спину, хором сообщили, что дают Путину на исправление аж целые сутки.Опасливо повертев головой на предмет "Орешника", они приободрились и продолжили:Поклонившись оркестровой яме и быстро похлопав Зеленского по спине, политики-самоучки побежали к поезду, чтобы в уюте и безопасности дипломатического купе начать хвастаться, кто сильнее из них напугал Путина.Ознакомившись с безумными хотелками "коалиции желающих, но не могущих", российское руководство попробовало найти альтернативы не совсем приличной "формуле Лаврова", но пришло к выводу, что из Лаврова слов не выкинешь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков коротко сообщил, что "пугать нас этими санкциями дело пустое", а по поводу 30-дневного прекращения огня "У Москвы есть своя позиция" и "Россия подумает", хотя заявления из Европы "носят, скорее, более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения".Обдумывание было недолгим.На исходе своего рабочего дня к журналистам вышел Владимир Путин и объяснил, где батька, а где пекло, и чем игра перевернутыми шашками "в Чапаева" отличается от китайской игры го.Негромко сказанное Путиным услышали все:Россия обдумывала дальнейшее прекращение огня на основании поведения Киева во время предыдущих перемирий, но абсолютно все мирные инициативы России Украиной нарушались и саботировались, даже те, которые были достигнуты с Трампом; но, несмотря на это и "хамскую манеру" некоторых стран Европы, Россия предлагает возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные не нами в 2022 году, и провести их без всяких предварительных условий 15 мая там же — в Стамбуле; переговоры с Украиной должны устранить первопричины конфликта — Россия надеется на реальное, долгосрочное перемирие, а не "пролог к доукомплектованию ВСУ"; Россия настроена максимально серьезно, предложение на столе, решение за Киевом и его кураторами, которые хотят продолжать войну. Всем, кто предпринимает посреднические усилия для украинского урегулирования, включая новую администрацию США, — спасибо.Всего несколькими предложениями российский президент отправил киевскую клоунаду на курсы по повышению квалификации и между строк объяснил, что: 1) пытаться расставить России ловушку бесполезно, 2) куда засунуть свой ультиматум и дедлайны, уточните у Дмитрия Медведева, 3) одностороннее прекращение огня закончено, боевые действия будут продолжены, больше никаких перемирий, 4) посмотрим, хватит ли у просроченного деятеля с Банковой смелости приехать в Стамбул и доказать, что штаны у главного сторонника мира на правильной стороне. Как сказал помощник президента России Юрий Ушаков, "приехать в Стамбул и начать переговоры — достаточно просто, если Киев хочет этого".Но самое главное — это последнее предложение России решить вопрос по-мирному, раз вы так озабочены "ужасными потерями".Карты розданы — банкуйте. Сольетесь опять — игр в дипломатию больше не будет.

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