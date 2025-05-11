Рейтинг@Mail.ru
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 11.05.2025 (обновлено: 14:13 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева - РИА Новости, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчерашний день начался с утренника самодеятельного пропагандистского театра, а закончился мастер-классом корифея международной политики. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T08:00:00+03:00
2025-05-11T14:13:00+03:00
россия
украина
киев
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
80-летие победы в великой отечественной войне
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016338510_0:0:1309:737_1920x0_80_0_0_6c0e3d2bd13f39bda12bb0b5d06c890e.jpg
Вчерашний день начался с утренника самодеятельного пропагандистского театра, а закончился мастер-классом корифея международной политики.Лихорадочно пытаясь успеть что-то предпринять до окончания перемирия, объявленного российским президентом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Киеве скучковались Мерц, Стармер, Макрон и Туск, чтобы выразить поддержку, подчеркнуть единство, сформировать позицию, обозначить рамки и послать сигнал.За сумрачные кулисы забежал Зеленский, и оттуда долго раздавался шепот, вскрикивания "а почему сразу я!?" и шорох бумажек. В итоге смельчаки вышли на белый свет и, стараясь ровно держать спину, хором сообщили, что дают Путину на исправление аж целые сутки.Опасливо повертев головой на предмет "Орешника", они приободрились и продолжили:Поклонившись оркестровой яме и быстро похлопав Зеленского по спине, политики-самоучки побежали к поезду, чтобы в уюте и безопасности дипломатического купе начать хвастаться, кто сильнее из них напугал Путина.Ознакомившись с безумными хотелками "коалиции желающих, но не могущих", российское руководство попробовало найти альтернативы не совсем приличной "формуле Лаврова", но пришло к выводу, что из Лаврова слов не выкинешь.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков коротко сообщил, что "пугать нас этими санкциями дело пустое", а по поводу 30-дневного прекращения огня "У Москвы есть своя позиция" и "Россия подумает", хотя заявления из Европы "носят, скорее, более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения".Обдумывание было недолгим.На исходе своего рабочего дня к журналистам вышел Владимир Путин и объяснил, где батька, а где пекло, и чем игра перевернутыми шашками "в Чапаева" отличается от китайской игры го.Негромко сказанное Путиным услышали все:Россия обдумывала дальнейшее прекращение огня на основании поведения Киева во время предыдущих перемирий, но абсолютно все мирные инициативы России Украиной нарушались и саботировались, даже те, которые были достигнуты с Трампом; но, несмотря на это и "хамскую манеру" некоторых стран Европы, Россия предлагает возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные не нами в 2022 году, и провести их без всяких предварительных условий 15 мая там же — в Стамбуле; переговоры с Украиной должны устранить первопричины конфликта — Россия надеется на реальное, долгосрочное перемирие, а не "пролог к доукомплектованию ВСУ"; Россия настроена максимально серьезно, предложение на столе, решение за Киевом и его кураторами, которые хотят продолжать войну. Всем, кто предпринимает посреднические усилия для украинского урегулирования, включая новую администрацию США, — спасибо.Всего несколькими предложениями российский президент отправил киевскую клоунаду на курсы по повышению квалификации и между строк объяснил, что: 1) пытаться расставить России ловушку бесполезно, 2) куда засунуть свой ультиматум и дедлайны, уточните у Дмитрия Медведева, 3) одностороннее прекращение огня закончено, боевые действия будут продолжены, больше никаких перемирий, 4) посмотрим, хватит ли у просроченного деятеля с Банковой смелости приехать в Стамбул и доказать, что штаны у главного сторонника мира на правильной стороне. Как сказал помощник президента России Юрий Ушаков, "приехать в Стамбул и начать переговоры — достаточно просто, если Киев хочет этого".Но самое главное — это последнее предложение России решить вопрос по-мирному, раз вы так озабочены "ужасными потерями".Карты розданы — банкуйте. Сольетесь опять — игр в дипломатию больше не будет.
https://ria.ru/20250511/putin-2016269972.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016278997.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016289353.html
https://ria.ru/20250511/koalitsiya-2016292918.html
https://ria.ru/20250511/smi-2016293410.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016338510_146:0:1307:871_1920x0_80_0_0_690802733c3cde08270be4084db03df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, 80-летие победы в великой отечественной войне, аналитика, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Аналитика, В мире

Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Вчерашний день начался с утренника самодеятельного пропагандистского театра, а закончился мастер-классом корифея международной политики.
Лихорадочно пытаясь успеть что-то предпринять до окончания перемирия, объявленного российским президентом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Киеве скучковались Мерц, Стармер, Макрон и Туск, чтобы выразить поддержку, подчеркнуть единство, сформировать позицию, обозначить рамки и послать сигнал.
Выступление Путина перед прессой - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле
Вчера, 01:59
За сумрачные кулисы забежал Зеленский, и оттуда долго раздавался шепот, вскрикивания "а почему сразу я!?" и шорох бумажек. В итоге смельчаки вышли на белый свет и, стараясь ровно держать спину, хором сообщили, что дают Путину на исправление аж целые сутки.
Опасливо повертев головой на предмет "Орешника", они приободрились и продолжили:
  • Россия должна и обязана с утра 12 мая начать перемирие, которое будет продолжаться минимум 30 дней. Почему с 12 мая и на 30 дней? Потому что "мы так договорились" (между собой).
  • Прекращение огня (со стороны России) должно быть полным и безусловным. Зеленский по сигналу прохрипел, что "мы вместе требуем этого от России, мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты Америки". Далее по сценарию должно было идти "Америка с нами", но конец бумажки был оторван.
  • Поставки западного оружия Украине на время 30-дневного прекращения огня останавливаться не будут.
  • Перемирие должно начаться безо всяких дополнительных условий, и любые встречные требования России по умолчанию "неприемлемы". Стармер набрал в грудь воздуха и заявил, что "мы отвергаем любые предложения дополнительных условий". Макрон застегнул еще на одну пуговицу пиджачок и добавил, что "это должно быть прекращение огня с возможностью продолжения, с возможностью мониторинга, с возможностью разведения сил вокруг линии контроля".
  • Прекращение огня должно быть обеспечено "на суше, в воздухе и на море". На этом моменте переглянулись наши герои.
  • Если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, будут применены "огромные" санкции, в том числе против банковского и энергетического секторов страны, причем якобы к ним присоединятся США. Поняв, что Россия сегодня Киев, скорее всего, бомбить не будет, Макрон расхрабрился еще сильнее: "Мы абсолютно отвергаем любую возможность каких-либо уступок. <…> Если Россия не согласится, она столкнется с последствиями дополнительных санкций и усиления поддержки Украины". Далее вперед подтолкнули Мерца, который послушно повторил, что в случае непослушания России "последует масштабное ужесточение санкций и Украине будет по-прежнему оказываться масштабная помощь: политическая, финансовая, а также военная".
  • Вместо кардинального уменьшения украинской армии будет делаться ставка на ее увеличение и усиление. Хмуря бровки, Макрон сообщил, что "поддержка Вооруженных сил Украины сохранится, потому что мощная украинская армия — это лучшая гарантия безопасности, поэтому надо будет обеспечить надлежащее финансирование пакетов помощи".
  • Параллельно с прекращением огня должна быть создана система гарантий безопасности Украины, включая "контингенты сдерживания второго эшелона" (читай — оккупационные европейские вооруженные силы).
  • Надетые наоборот штаны Зеленского — это такая новая "пангендерная" мода.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
С Россией пытаются разговаривать в хамской манере, заявил Путин
Вчера, 01:55
Поклонившись оркестровой яме и быстро похлопав Зеленского по спине, политики-самоучки побежали к поезду, чтобы в уюте и безопасности дипломатического купе начать хвастаться, кто сильнее из них напугал Путина.
Ознакомившись с безумными хотелками "коалиции желающих, но не могущих", российское руководство попробовало найти альтернативы не совсем приличной "формуле Лаврова", но пришло к выводу, что из Лаврова слов не выкинешь.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков коротко сообщил, что "пугать нас этими санкциями дело пустое", а по поводу 30-дневного прекращения огня "У Москвы есть своя позиция" и "Россия подумает", хотя заявления из Европы "носят, скорее, более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
"Перетянул и повалил": в Раде восхитились обращением Путина
Вчера, 03:29
Обдумывание было недолгим.
На исходе своего рабочего дня к журналистам вышел Владимир Путин и объяснил, где батька, а где пекло, и чем игра перевернутыми шашками "в Чапаева" отличается от китайской игры го.
Негромко сказанное Путиным услышали все:
Россия обдумывала дальнейшее прекращение огня на основании поведения Киева во время предыдущих перемирий, но абсолютно все мирные инициативы России Украиной нарушались и саботировались, даже те, которые были достигнуты с Трампом; но, несмотря на это и "хамскую манеру" некоторых стран Европы, Россия предлагает возобновить прямые переговоры с Украиной, прерванные не нами в 2022 году, и провести их без всяких предварительных условий 15 мая там же — в Стамбуле; переговоры с Украиной должны устранить первопричины конфликта — Россия надеется на реальное, долгосрочное перемирие, а не "пролог к доукомплектованию ВСУ"; Россия настроена максимально серьезно, предложение на столе, решение за Киевом и его кураторами, которые хотят продолжать войну. Всем, кто предпринимает посреднические усилия для украинского урегулирования, включая новую администрацию США, — спасибо.
Вид на здание Капитолия - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
"Есть логика": в США неожиданно оценили позицию коалиции желающих по России
Вчера, 05:12
Всего несколькими предложениями российский президент отправил киевскую клоунаду на курсы по повышению квалификации и между строк объяснил, что: 1) пытаться расставить России ловушку бесполезно, 2) куда засунуть свой ультиматум и дедлайны, уточните у Дмитрия Медведева, 3) одностороннее прекращение огня закончено, боевые действия будут продолжены, больше никаких перемирий, 4) посмотрим, хватит ли у просроченного деятеля с Банковой смелости приехать в Стамбул и доказать, что штаны у главного сторонника мира на правильной стороне. Как сказал помощник президента России Юрий Ушаков, "приехать в Стамбул и начать переговоры — достаточно просто, если Киев хочет этого".
Но самое главное — это последнее предложение России решить вопрос по-мирному, раз вы так озабочены "ужасными потерями".
Карты розданы — банкуйте. Сольетесь опять — игр в дипломатию больше не будет.
Обращение президента России Владимира Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
СМИ взбудоражены предложением Путина провести переговоры в Стамбуле
Вчера, 05:30
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы Украины80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАналитикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала