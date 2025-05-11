https://ria.ru/20250511/putin-2016289353.html

"Перетянул и повалил": в Раде восхитились обращением Путина

"Перетянул и повалил": в Раде восхитились обращением Путина - РИА Новости, 11.05.2025

"Перетянул и повалил": в Раде восхитились обращением Путина

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук восхитился в Telegram-канале обращением президента России Владимира Путина к СМИ и сравнил выступление с дзюдо. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T03:29:00+03:00

2025-05-11T03:29:00+03:00

2025-05-11T03:51:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук восхитился в Telegram-канале обращением президента России Владимира Путина к СМИ и сравнил выступление с дзюдо."Что касается самого заявления, подачи, формата, выхода — все одновременно просто и сложно. Это дзюдо. <…> Как они сегодня вывернули, как нагрузили? Казалось бы — вот она, точка сдачи. Уже почти болевой… Но нет. Потянул, перетянул и повалил, мягко и тяжело. Но в пределах правил", — написал он.Парламентарий также добавил, что такой подход позволяет Москве добиться максимальной эффективности при минимуме усилий.В ночь на воскресенье Путин провел обращение к представителям СМИ. В частности, российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Ранее глава фракции партии Зеленского Слуга народа в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и просто воевать.

https://ria.ru/20250511/rossija-2016286034.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016274728.html

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