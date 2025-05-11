https://ria.ru/20250511/putin-2016289353.html
"Перетянул и повалил": в Раде восхитились обращением Путина
"Перетянул и повалил": в Раде восхитились обращением Путина - РИА Новости, 11.05.2025
"Перетянул и повалил": в Раде восхитились обращением Путина
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук восхитился в Telegram-канале обращением президента России Владимира Путина к СМИ и сравнил выступление с дзюдо. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T03:29:00+03:00
2025-05-11T03:29:00+03:00
2025-05-11T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
стамбул
владимир путин
артем дмитрук
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016280126_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4f9c78ffe8aaa9a6be215ea3144384bd.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук восхитился в Telegram-канале обращением президента России Владимира Путина к СМИ и сравнил выступление с дзюдо."Что касается самого заявления, подачи, формата, выхода — все одновременно просто и сложно. Это дзюдо. <…> Как они сегодня вывернули, как нагрузили? Казалось бы — вот она, точка сдачи. Уже почти болевой… Но нет. Потянул, перетянул и повалил, мягко и тяжело. Но в пределах правил", — написал он.Парламентарий также добавил, что такой подход позволяет Москве добиться максимальной эффективности при минимуме усилий.В ночь на воскресенье Путин провел обращение к представителям СМИ. В частности, российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Ранее глава фракции партии Зеленского Слуга народа в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и просто воевать.
https://ria.ru/20250511/rossija-2016286034.html
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016274728.html
украина
киев
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016280126_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_f2de8a49489d9753c4324bc176c69252.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, стамбул, владимир путин, артем дмитрук, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Стамбул, Владимир Путин, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
"Перетянул и повалил": в Раде восхитились обращением Путина
Депутат Рады Дмитрук сравнил обращение Путина к СМИ с дзюдо