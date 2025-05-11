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"Перетянул и повалил": в Раде восхитились обращением Путина - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:29 11.05.2025 (обновлено: 03:51 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016289353.html
"Перетянул и повалил": в Раде восхитились обращением Путина
"Перетянул и повалил": в Раде восхитились обращением Путина - РИА Новости, 11.05.2025
"Перетянул и повалил": в Раде восхитились обращением Путина
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук восхитился в Telegram-канале обращением президента России Владимира Путина к СМИ и сравнил выступление с дзюдо. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T03:29:00+03:00
2025-05-11T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
стамбул
владимир путин
артем дмитрук
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук восхитился в Telegram-канале обращением президента России Владимира Путина к СМИ и сравнил выступление с дзюдо."Что касается самого заявления, подачи, формата, выхода — все одновременно просто и сложно. Это дзюдо. &lt;…&gt; Как они сегодня вывернули, как нагрузили? Казалось бы — вот она, точка сдачи. Уже почти болевой… Но нет. Потянул, перетянул и повалил, мягко и тяжело. Но в пределах правил", — написал он.Парламентарий также добавил, что такой подход позволяет Москве добиться максимальной эффективности при минимуме усилий.В ночь на воскресенье Путин провел обращение к представителям СМИ. В частности, российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Ранее глава фракции партии Зеленского Слуга народа в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и просто воевать.
https://ria.ru/20250511/rossija-2016286034.html
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в мире, украина, киев, стамбул, владимир путин, артем дмитрук, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Стамбул, Владимир Путин, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
"Перетянул и повалил": в Раде восхитились обращением Путина

Депутат Рады Дмитрук сравнил обращение Путина к СМИ с дзюдо

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 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук восхитился в Telegram-канале обращением президента России Владимира Путина к СМИ и сравнил выступление с дзюдо.
"Что касается самого заявления, подачи, формата, выхода — все одновременно просто и сложно. Это дзюдо. <…> Как они сегодня вывернули, как нагрузили? Казалось бы — вот она, точка сдачи. Уже почти болевой… Но нет. Потянул, перетянул и повалил, мягко и тяжело. Но в пределах правил", — написал он.
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Парламентарий также добавил, что такой подход позволяет Москве добиться максимальной эффективности при минимуме усилий.
В ночь на воскресенье Путин провел обращение к представителям СМИ. В частности, российский лидер предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
Ранее глава фракции партии Зеленского Слуга народа в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и просто воевать.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСтамбулВладимир ПутинАртем ДмитрукВерховная Рада Украины
 
 
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