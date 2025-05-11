https://ria.ru/20250511/putin-2016287081.html
Точное время переговоров Путина и Эрдогана неизвестно, сообщил источник
Точное время переговоров Путина и Эрдогана неизвестно, сообщил источник - РИА Новости, 11.05.2025
Точное время переговоров Путина и Эрдогана неизвестно, сообщил источник
Точное время планируемых переговоров президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по теме урегулирования на Украине пока неизвестно,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:48:00+03:00
2025-05-11T02:48:00+03:00
2025-05-11T02:48:00+03:00
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АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Точное время планируемых переговоров президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по теме урегулирования на Украине пока неизвестно, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле. "Нет такой точной информации",- ответил собеседник агентства на просьбу сообщить приблизительное время запланированных переговоров двух лидеров.
https://ria.ru/20250511/ushakov-2016286634.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, стамбул, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Стамбул, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Точное время переговоров Путина и Эрдогана неизвестно, сообщил источник
Точное время переговоров Путина и Эрдогана по Украине пока неизвестно