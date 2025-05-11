https://ria.ru/20250511/putin-2016286497.html

Путин отметил роль Турции в организации переговоров России и Украины

Путин отметил роль Турции в организации переговоров России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025

Путин отметил роль Турции в организации переговоров России и Украины

Президент РФ Владимир Путин отметил роль Турции и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана в организации российско-украинских переговоров. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:42:00+03:00

2025-05-11T02:42:00+03:00

2025-05-11T02:42:00+03:00

россия

турция

украина

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил роль Турции и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана в организации российско-украинских переговоров. "Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров (с Украиной - ред.). И президент Эрдоган очень многое сделал для их организации", - сказал Путин во время своего заявления.

https://ria.ru/20241216/peregovory-1989410822.html

россия

турция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире