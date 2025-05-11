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Путин отметил роль Турции в организации переговоров России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025
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02:42 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/putin-2016286497.html
Путин отметил роль Турции в организации переговоров России и Украины
Путин отметил роль Турции в организации переговоров России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025
Путин отметил роль Турции в организации переговоров России и Украины
Президент РФ Владимир Путин отметил роль Турции и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана в организации российско-украинских переговоров. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:42:00+03:00
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россия
турция
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил роль Турции и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана в организации российско-украинских переговоров. "Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров (с Украиной - ред.). И президент Эрдоган очень многое сделал для их организации", - сказал Путин во время своего заявления.
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россия, турция, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин отметил роль Турции в организации переговоров России и Украины

Путин: Эрдоган много сделал для организации переговоров России и Украины

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил роль Турции и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана в организации российско-украинских переговоров.
"Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров (с Украиной - ред.). И президент Эрдоган очень многое сделал для их организации", - сказал Путин во время своего заявления.
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РоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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