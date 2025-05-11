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Си Цзиньпин был главным гостем торжеств по случаю Дня Победы, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
02:20 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/putin-2016283097.html
Си Цзиньпин был главным гостем торжеств по случаю Дня Победы, заявил Путин
Си Цзиньпин был главным гостем торжеств по случаю Дня Победы, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
Си Цзиньпин был главным гостем торжеств по случаю Дня Победы, заявил Путин
Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:20:00+03:00
2025-05-11T02:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин. "Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. У нас состоялись исключительно плодотворные переговоры: приняты два совместных заявления на уровне глав государств, подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих такие сферы, как энергетика, торговля, финансы, наука, культура и многое другое", - сказал Путин в ходе заявления СМИ.
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Си Цзиньпин был главным гостем торжеств по случаю Дня Победы, заявил Путин

Путин: Си Цзиньпин был главным гостем торжеств по случаю 80-летия Победы в ВОВ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин.
"Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. У нас состоялись исключительно плодотворные переговоры: приняты два совместных заявления на уровне глав государств, подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих такие сферы, как энергетика, торговля, финансы, наука, культура и многое другое", - сказал Путин в ходе заявления СМИ.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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