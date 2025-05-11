https://ria.ru/20250511/putin-2016283097.html

Си Цзиньпин был главным гостем торжеств по случаю Дня Победы, заявил Путин

Си Цзиньпин был главным гостем торжеств по случаю Дня Победы, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025

Си Цзиньпин был главным гостем торжеств по случаю Дня Победы, заявил Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:20:00+03:00

2025-05-11T02:20:00+03:00

2025-05-11T02:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин. "Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. У нас состоялись исключительно плодотворные переговоры: приняты два совместных заявления на уровне глав государств, подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих такие сферы, как энергетика, торговля, финансы, наука, культура и многое другое", - сказал Путин в ходе заявления СМИ.

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китай

россия

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Дарья Буймова

китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне