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Си Цзиньпин был главным гостем торжеств по случаю Дня Победы, заявил Путин
Си Цзиньпин был главным гостем торжеств по случаю Дня Победы, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
Си Цзиньпин был главным гостем торжеств по случаю Дня Победы, заявил Путин
Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:20:00+03:00
2025-05-11T02:20:00+03:00
2025-05-11T02:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин. "Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. У нас состоялись исключительно плодотворные переговоры: приняты два совместных заявления на уровне глав государств, подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих такие сферы, как энергетика, торговля, финансы, наука, культура и многое другое", - сказал Путин в ходе заявления СМИ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Си Цзиньпин был главным гостем торжеств по случаю Дня Победы, заявил Путин
Путин: Си Цзиньпин был главным гостем торжеств по случаю 80-летия Победы в ВОВ