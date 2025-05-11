https://ria.ru/20250511/putin-2016279847.html
Путин заявил, что завтра проведет разговор с Эрдоганом
Путин заявил, что завтра проведет разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 11.05.2025
Путин заявил, что завтра проведет разговор с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин заявил, что завтра проведет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:00:00+03:00
2025-05-11T02:00:00+03:00
2025-05-11T02:00:00+03:00
политика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что завтра проведет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции господином Эрдоганом", - сказал Путин в ходе своего заявления.
https://ria.ru/20250328/erdogan-2007908628.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин заявил, что завтра проведет разговор с Эрдоганом
Путин заявил, что завтра проведет разговор с президентом Турции Эрдоганом