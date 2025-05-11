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Путин заявил, что завтра проведет разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 11.05.2025
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02:00 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/putin-2016279847.html
Путин заявил, что завтра проведет разговор с Эрдоганом
Путин заявил, что завтра проведет разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 11.05.2025
Путин заявил, что завтра проведет разговор с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин заявил, что завтра проведет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:00:00+03:00
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политика
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что завтра проведет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции господином Эрдоганом", - сказал Путин в ходе своего заявления.
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политика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин заявил, что завтра проведет разговор с Эрдоганом

Путин заявил, что завтра проведет разговор с президентом Турции Эрдоганом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами
Заявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что завтра проведет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции господином Эрдоганом", - сказал Путин в ходе своего заявления.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин и Эрдоган обсудили отношения между Россией и Турцией
28 марта, 12:31
 
ПолитикаТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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