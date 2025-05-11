https://ria.ru/20250511/putin-2016279847.html

Путин заявил, что завтра проведет разговор с Эрдоганом

Путин заявил, что завтра проведет разговор с Эрдоганом - РИА Новости, 11.05.2025

Путин заявил, что завтра проведет разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин заявил, что завтра проведет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:00:00+03:00

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2025-05-11T02:00:00+03:00

политика

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что завтра проведет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции господином Эрдоганом", - сказал Путин в ходе своего заявления.

https://ria.ru/20250328/erdogan-2007908628.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган