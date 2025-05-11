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С Россией пытаются разговаривать в хамской манере, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
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01:55 11.05.2025 (обновлено: 01:58 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016278997.html
С Россией пытаются разговаривать в хамской манере, заявил Путин
С Россией пытаются разговаривать в хамской манере, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
С Россией пытаются разговаривать в хамской манере, заявил Путин
Ряд стран пытается разговаривать с Россией языком ультиматумов, даже в дни 80-летия Победы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:55:00+03:00
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россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ряд стран пытается разговаривать с Россией языком ультиматумов, даже в дни 80-летия Победы, заявил президент РФ Владимир Путин."Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов", - сказал глава государства в ходе своего заявления для журналистов.
https://ria.ru/20250511/putin-2016279114.html
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
С Россией пытаются разговаривать в хамской манере, заявил Путин

Путин: некоторые страны пытаются разговаривать с Россией языком ультиматумов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами
Заявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ряд стран пытается разговаривать с Россией языком ультиматумов, даже в дни 80-летия Победы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов", - сказал глава государства в ходе своего заявления для журналистов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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