https://ria.ru/20250511/putin-2016278997.html
С Россией пытаются разговаривать в хамской манере, заявил Путин
С Россией пытаются разговаривать в хамской манере, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025
С Россией пытаются разговаривать в хамской манере, заявил Путин
Ряд стран пытается разговаривать с Россией языком ультиматумов, даже в дни 80-летия Победы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:55:00+03:00
2025-05-11T01:55:00+03:00
2025-05-11T01:58:00+03:00
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ряд стран пытается разговаривать с Россией языком ультиматумов, даже в дни 80-летия Победы, заявил президент РФ Владимир Путин."Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов", - сказал глава государства в ходе своего заявления для журналистов.
https://ria.ru/20250511/putin-2016279114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
С Россией пытаются разговаривать в хамской манере, заявил Путин
Путин: некоторые страны пытаются разговаривать с Россией языком ультиматумов