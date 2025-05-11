https://ria.ru/20250511/putin-2016278997.html

С Россией пытаются разговаривать в хамской манере, заявил Путин

С Россией пытаются разговаривать в хамской манере, заявил Путин - РИА Новости, 11.05.2025

С Россией пытаются разговаривать в хамской манере, заявил Путин

Ряд стран пытается разговаривать с Россией языком ультиматумов, даже в дни 80-летия Победы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:55:00+03:00

2025-05-11T01:55:00+03:00

2025-05-11T01:58:00+03:00

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ряд стран пытается разговаривать с Россией языком ультиматумов, даже в дни 80-летия Победы, заявил президент РФ Владимир Путин."Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов", - сказал глава государства в ходе своего заявления для журналистов.

https://ria.ru/20250511/putin-2016279114.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, политика, владимир путин