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Путин положительно оценил переговоры с КНР - РИА Новости, 11.05.2025
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01:48 11.05.2025 (обновлено: 02:18 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016277639.html
Путин положительно оценил переговоры с КНР
Путин положительно оценил переговоры с КНР - РИА Новости, 11.05.2025
Путин положительно оценил переговоры с КНР
Президент России Владимир Путин назвал переговоры с КНР на полях юбилея Победы конструктивными. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:48:00+03:00
2025-05-11T02:18:00+03:00
китай
владимир путин
россия
специальная военная операция на украине
москва
си цзиньпин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с КНР на полях юбилея Победы конструктивными."Подлинным примером современных равноправных отношений в XXI веке может служить наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китайской Народной Республикой. Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. У нас состоялись исключительно плодотворные переговоры", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.Президент добавил, что были приняты два совместных заявления на уровне глав государств и подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих такие сферы, как энергетика, торговля, финансы, наука, культура и многое другое.
https://ria.ru/20250511/putin-2016277162.html
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китай, владимир путин, россия, москва, си цзиньпин
Китай, Владимир Путин, Россия, Специальная военная операция на Украине, Москва, Си Цзиньпин
Путин положительно оценил переговоры с КНР

Путин: переговоры с КНР прошли конструктивно

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с КНР на полях юбилея Победы конструктивными.
"Подлинным примером современных равноправных отношений в XXI веке может служить наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китайской Народной Республикой. Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. У нас состоялись исключительно плодотворные переговоры", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.
Президент добавил, что были приняты два совместных заявления на уровне глав государств и подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих такие сферы, как энергетика, торговля, финансы, наука, культура и многое другое.
Заявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКитайВладимир ПутинРоссияМоскваСи Цзиньпин
 
 
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