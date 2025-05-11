https://ria.ru/20250511/putin-2016277639.html

Путин положительно оценил переговоры с КНР

Путин положительно оценил переговоры с КНР - РИА Новости, 11.05.2025

Путин положительно оценил переговоры с КНР

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с КНР на полях юбилея Победы конструктивными. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:48:00+03:00

2025-05-11T01:48:00+03:00

2025-05-11T02:18:00+03:00

китай

владимир путин

россия

специальная военная операция на украине

москва

си цзиньпин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал переговоры с КНР на полях юбилея Победы конструктивными."Подлинным примером современных равноправных отношений в XXI веке может служить наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китайской Народной Республикой. Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. У нас состоялись исключительно плодотворные переговоры", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.Президент добавил, что были приняты два совместных заявления на уровне глав государств и подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, охватывающих такие сферы, как энергетика, торговля, финансы, наука, культура и многое другое.

https://ria.ru/20250511/putin-2016277162.html

китай

россия

москва

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китай, владимир путин, россия, москва, си цзиньпин