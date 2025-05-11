https://ria.ru/20250511/putin-2016277162.html
Путин подтвердил предстоящий визит в Китай
Путин подтвердил предстоящий визит в Китай - РИА Новости, 11.05.2025
Путин подтвердил предстоящий визит в Китай
Президент России Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:45:00+03:00
2025-05-11T01:45:00+03:00
2025-05-11T02:20:00+03:00
китай
в мире
россия
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016276928_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e4113376b30c3aa02d9436f07edf7d9.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью."Как уже говорил, условлено, что в сентябре состоится мой ответный визит, официальный, в Китай, на торжества, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией. Глубоко символично и закономерно, что основные, по сути, главные памятные мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии, пройдут именно в Москве и Пекине, столицах государств, народы которых прошли через тяжелейшие испытания и заплатили самую высокую цену во имя общей Победы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.
https://ria.ru/20250510/putin-2016250013.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016276928_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_24542b41a09fb2f0f15200a834303649.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире, россия, владимир путин, си цзиньпин
Китай, В мире, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин подтвердил предстоящий визит в Китай
Путин подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью