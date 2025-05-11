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Путин подтвердил предстоящий визит в Китай - РИА Новости, 11.05.2025
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01:45 11.05.2025 (обновлено: 02:20 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/putin-2016277162.html
Путин подтвердил предстоящий визит в Китай
Путин подтвердил предстоящий визит в Китай - РИА Новости, 11.05.2025
Путин подтвердил предстоящий визит в Китай
Президент России Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T01:45:00+03:00
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китай
в мире
россия
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью."Как уже говорил, условлено, что в сентябре состоится мой ответный визит, официальный, в Китай, на торжества, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией. Глубоко символично и закономерно, что основные, по сути, главные памятные мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии, пройдут именно в Москве и Пекине, столицах государств, народы которых прошли через тяжелейшие испытания и заплатили самую высокую цену во имя общей Победы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.
https://ria.ru/20250510/putin-2016250013.html
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китай, в мире, россия, владимир путин, си цзиньпин
Китай, В мире, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин подтвердил предстоящий визит в Китай

Путин подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами
Заявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заявление президента РФ В. Путина для прессы по итогам встреч с зарубежными лидерами
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью.
"Как уже говорил, условлено, что в сентябре состоится мой ответный визит, официальный, в Китай, на торжества, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией. Глубоко символично и закономерно, что основные, по сути, главные памятные мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии, пройдут именно в Москве и Пекине, столицах государств, народы которых прошли через тяжелейшие испытания и заплатили самую высокую цену во имя общей Победы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил готовность к переговорам в Киевом
Вчера, 19:54
 
КитайВ миреРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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