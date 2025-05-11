https://ria.ru/20250511/putin-2016277162.html

Путин подтвердил предстоящий визит в Китай

Путин подтвердил предстоящий визит в Китай - РИА Новости, 11.05.2025

Путин подтвердил предстоящий визит в Китай

Президент России Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T01:45:00+03:00

2025-05-11T01:45:00+03:00

2025-05-11T02:20:00+03:00

китай

в мире

россия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил свой визит в Китай предстоящей осенью."Как уже говорил, условлено, что в сентябре состоится мой ответный визит, официальный, в Китай, на торжества, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией. Глубоко символично и закономерно, что основные, по сути, главные памятные мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии, пройдут именно в Москве и Пекине, столицах государств, народы которых прошли через тяжелейшие испытания и заплатили самую высокую цену во имя общей Победы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с зарубежными лидерами, посетившими парад Победы в Москве.

https://ria.ru/20250510/putin-2016250013.html

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китай, в мире, россия, владимир путин, си цзиньпин