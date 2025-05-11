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Путин поднял фронтовые сто граммов на приеме в честь Дня Победы
Путин поднял фронтовые сто граммов на приеме в честь Дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Путин поднял фронтовые сто граммов на приеме в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин поднял фронтовые 100 граммов во время тоста на торжественном приеме для иностранных лидеров в День Победы. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:03:00+03:00
2025-05-11T13:03:00+03:00
2025-05-11T13:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
си цзиньпин
павел зарубин
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китай
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поднял фронтовые 100 граммов во время тоста на торжественном приеме для иностранных лидеров в День Победы. Путин поднял тост и подошел к председателю КНР Си Цзиньпину. Китайский лидер держал бокал шампанского. Соответствующие кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин. Торжественный прием от имени президента РФ состоялся 9 мая после Парада Победы на Красной площади. В нем приняли участие главы зарубежных стран, которые прибыли в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Путин поднял фронтовые 100 граммов на торжественном приеме в честь Дня Победы
Путин поднял фронтовые 100 граммов на торжественном приеме в честь Дня Победы
2025-05-11T13:03
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РИА Новости
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80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, си цзиньпин, павел зарубин, москва, китай, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Павел Зарубин, Москва, Китай, Россия
Путин поднял фронтовые сто граммов на приеме в честь Дня Победы
Путин поднял фронтовые 100 граммов во время тоста на приеме в честь Дня Победы