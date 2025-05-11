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Путин поднял фронтовые сто граммов на приеме в честь Дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:03 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/putin--2016333028.html
Путин поднял фронтовые сто граммов на приеме в честь Дня Победы
Путин поднял фронтовые сто граммов на приеме в честь Дня Победы - РИА Новости, 11.05.2025
Путин поднял фронтовые сто граммов на приеме в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин поднял фронтовые 100 граммов во время тоста на торжественном приеме для иностранных лидеров в День Победы. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:03:00+03:00
2025-05-11T13:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поднял фронтовые 100 граммов во время тоста на торжественном приеме для иностранных лидеров в День Победы. Путин поднял тост и подошел к председателю КНР Си Цзиньпину. Китайский лидер держал бокал шампанского. Соответствующие кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин. Торжественный прием от имени президента РФ состоялся 9 мая после Парада Победы на Красной площади. В нем приняли участие главы зарубежных стран, которые прибыли в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
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Путин поднял фронтовые 100 граммов на торжественном приеме в честь Дня Победы
Путин поднял фронтовые 100 граммов на торжественном приеме в честь Дня Победы
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80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, си цзиньпин, павел зарубин, москва, китай, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Павел Зарубин, Москва, Китай, Россия
Путин поднял фронтовые сто граммов на приеме в честь Дня Победы

Путин поднял фронтовые 100 граммов во время тоста на приеме в честь Дня Победы

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поднял фронтовые 100 граммов во время тоста на торжественном приеме для иностранных лидеров в День Победы.
Путин поднял тост и подошел к председателю КНР Си Цзиньпину. Китайский лидер держал бокал шампанского. Соответствующие кадры опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин.
Торжественный прием от имени президента РФ состоялся 9 мая после Парада Победы на Красной площади. В нем приняли участие главы зарубежных стран, которые прибыли в Москву на торжественные мероприятия в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинСи ЦзиньпинПавел ЗарубинМоскваКитайРоссия
 
 
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