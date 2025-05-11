https://ria.ru/20250511/politolog-2016369301.html

Переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом Киева, считает политолог

Переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом Киева, считает политолог - РИА Новости, 11.05.2025

Переговоры в Стамбуле могут стать последним шансом Киева, считает политолог

Предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле может стать для киевских властей последним шансом, заявил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T18:01:00+03:00

2025-05-11T18:01:00+03:00

2025-05-11T18:01:00+03:00

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ВАРШАВА, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле может стать для киевских властей последним шансом, заявил в беседе с РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич. В воскресенье Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. "Этим предложением Путина следует воспользоваться, несмотря ни на какие амбиции. Это предложение может быть последним, по крайней мере с текущих позиций, а соответственно - последним шансом для нынешнего руководства Украины", - считает Мишкевич. По его словам, что если Киев не согласится на переговоры, то военная ситуация для Украины будет только ухудшаться. "Мы видим, как развивается ситуация на фронте, видим тренды, <…> преимущество российской армии, которое выражается в результатах боевых действий. Чем дольше не будет переговоров, тем хуже ситуация будет развиваться именно для Украины. А еще немного - и ситуация для Зеленского станет просто катастрофической", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250511/kellog--2016357115.html

https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html

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в мире, стамбул, украина, киев, владимир путин, реджеп тайип эрдоган