Французский политик прокомментировал предложение Путина по Украине
Филиппо: предложение РФ о переговорах наносит удар по западным сторонникам войны
© AP Photo / Adrienne SurprenantФлориан Филиппо
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о возможности возобновления прямых переговорах с Украиной наносит удар по западным сторонникам продолжения конфликта, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В воскресенье Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
"Это наносит удар (президенту Франции Эммануэлю) Макрону и всем разжигателям войны, которые притворяются сторонниками мира, в то время, как делают все, чтобы это переросло в войну. Есть целый лагерь европеистов - Макрон, (канцлер Германии Фридрих) Мерц, (премьер Великобритании Кир) Стармер, Польша и другие, - которые непременно хотят, чтобы ситуация ухудшилась, чтобы сохранялась напряженность в отношениях с Россией, и чтобы отвергалась та динамика мира, которая наблюдается", - отметил Филиппо.
По мнению политика, заявление Путина о необходимости решить фундаментальные вопросы "крайне важно".
"Если мы будем избегать фундаментальных проблем, которые влияли на отношения между Украиной и Россией на протяжении многих лет и даже десятилетий, задолго до 2022 года, мы никогда не придем к решению, так что мне это кажется очень обоснованным", - подчеркнул Филиппо.
Лидер партии "Патриоты" также выразил мнение, что на Владимира Зеленского будет оказано сильное давление, чтобы каким-то образом отклонить предложение Путина или исказить его, или сделать его невозможным.
Кроме того, Филиппо рассказал о необходимости возобновить диалог с Россией, что, по его словам, "очень важно".
В субботу Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон отметил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.