https://ria.ru/20250511/politik-2016349117.html

Французский политик прокомментировал предложение Путина по Украине

Французский политик прокомментировал предложение Путина по Украине - РИА Новости, 11.05.2025

Французский политик прокомментировал предложение Путина по Украине

Предложение президента РФ Владимира Путина о возможности возобновления прямых переговорах с Украиной наносит удар по западным сторонникам продолжения конфликта, РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T15:18:00+03:00

2025-05-11T15:18:00+03:00

2025-05-11T15:18:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

владимир путин

флориан филиппо

реджеп тайип эрдоган

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973800371_719:725:3072:2048_1920x0_80_0_0_54429e1f8e35cb81dfa3fac5d5d4e1d2.jpg

ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о возможности возобновления прямых переговорах с Украиной наносит удар по западным сторонникам продолжения конфликта, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В воскресенье Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. "Это наносит удар (президенту Франции Эммануэлю) Макрону и всем разжигателям войны, которые притворяются сторонниками мира, в то время, как делают все, чтобы это переросло в войну. Есть целый лагерь европеистов - Макрон, (канцлер Германии Фридрих) Мерц, (премьер Великобритании Кир) Стармер, Польша и другие, - которые непременно хотят, чтобы ситуация ухудшилась, чтобы сохранялась напряженность в отношениях с Россией, и чтобы отвергалась та динамика мира, которая наблюдается", - отметил Филиппо. По мнению политика, заявление Путина о необходимости решить фундаментальные вопросы "крайне важно". "Если мы будем избегать фундаментальных проблем, которые влияли на отношения между Украиной и Россией на протяжении многих лет и даже десятилетий, задолго до 2022 года, мы никогда не придем к решению, так что мне это кажется очень обоснованным", - подчеркнул Филиппо. Лидер партии "Патриоты" также выразил мнение, что на Владимира Зеленского будет оказано сильное давление, чтобы каким-то образом отклонить предложение Путина или исказить его, или сделать его невозможным. Кроме того, Филиппо рассказал о необходимости возобновить диалог с Россией, что, по его словам, "очень важно". В субботу Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон отметил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.

https://ria.ru/20250511/filippo-2016333617.html

https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html

https://ria.ru/20250511/fitso--2016322118.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, флориан филиппо, реджеп тайип эрдоган, патриот