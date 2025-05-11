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Французский политик прокомментировал предложение Путина по Украине - РИА Новости, 11.05.2025
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15:18 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/politik-2016349117.html
Французский политик прокомментировал предложение Путина по Украине
Французский политик прокомментировал предложение Путина по Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Французский политик прокомментировал предложение Путина по Украине
Предложение президента РФ Владимира Путина о возможности возобновления прямых переговорах с Украиной наносит удар по западным сторонникам продолжения конфликта, РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:18:00+03:00
2025-05-11T15:18:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир путин
флориан филиппо
реджеп тайип эрдоган
патриот
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ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о возможности возобновления прямых переговорах с Украиной наносит удар по западным сторонникам продолжения конфликта, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В воскресенье Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. "Это наносит удар (президенту Франции Эммануэлю) Макрону и всем разжигателям войны, которые притворяются сторонниками мира, в то время, как делают все, чтобы это переросло в войну. Есть целый лагерь европеистов - Макрон, (канцлер Германии Фридрих) Мерц, (премьер Великобритании Кир) Стармер, Польша и другие, - которые непременно хотят, чтобы ситуация ухудшилась, чтобы сохранялась напряженность в отношениях с Россией, и чтобы отвергалась та динамика мира, которая наблюдается", - отметил Филиппо. По мнению политика, заявление Путина о необходимости решить фундаментальные вопросы "крайне важно". "Если мы будем избегать фундаментальных проблем, которые влияли на отношения между Украиной и Россией на протяжении многих лет и даже десятилетий, задолго до 2022 года, мы никогда не придем к решению, так что мне это кажется очень обоснованным", - подчеркнул Филиппо. Лидер партии "Патриоты" также выразил мнение, что на Владимира Зеленского будет оказано сильное давление, чтобы каким-то образом отклонить предложение Путина или исказить его, или сделать его невозможным. Кроме того, Филиппо рассказал о необходимости возобновить диалог с Россией, что, по его словам, "очень важно". В субботу Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон отметил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
https://ria.ru/20250511/filippo-2016333617.html
https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, флориан филиппо, реджеп тайип эрдоган, патриот
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Флориан Филиппо, Реджеп Тайип Эрдоган, Патриот
Французский политик прокомментировал предложение Путина по Украине

Филиппо: предложение РФ о переговорах наносит удар по западным сторонникам войны

© AP Photo / Adrienne SurprenantФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина о возможности возобновления прямых переговорах с Украиной наносит удар по западным сторонникам продолжения конфликта, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В воскресенье Путин сообщил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Впоследствии турецкий президент поддержал инициативу Путина, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку.
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"Это наносит удар (президенту Франции Эммануэлю) Макрону и всем разжигателям войны, которые притворяются сторонниками мира, в то время, как делают все, чтобы это переросло в войну. Есть целый лагерь европеистов - Макрон, (канцлер Германии Фридрих) Мерц, (премьер Великобритании Кир) Стармер, Польша и другие, - которые непременно хотят, чтобы ситуация ухудшилась, чтобы сохранялась напряженность в отношениях с Россией, и чтобы отвергалась та динамика мира, которая наблюдается", - отметил Филиппо.
По мнению политика, заявление Путина о необходимости решить фундаментальные вопросы "крайне важно".
"Если мы будем избегать фундаментальных проблем, которые влияли на отношения между Украиной и Россией на протяжении многих лет и даже десятилетий, задолго до 2022 года, мы никогда не придем к решению, так что мне это кажется очень обоснованным", - подчеркнул Филиппо.
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Лидер партии "Патриоты" также выразил мнение, что на Владимира Зеленского будет оказано сильное давление, чтобы каким-то образом отклонить предложение Путина или исказить его, или сделать его невозможным.
Кроме того, Филиппо рассказал о необходимости возобновить диалог с Россией, что, по его словам, "очень важно".
В субботу Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон отметил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия руководством в Москве условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
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