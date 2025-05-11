В Сети предположили, что Мерц и Макрон спрятали от камер в поезде
Пользователи X: Мерц и Макрон спрятали от камер в поезде пакетик кокаина и ложку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пользователи соцсети X обсуждают, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Маркон попытались спрятать от журналистов во время поездки в Киев.
В субботу Макрон, Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". Во время поездки в купе зашли журналисты. На столе перед Макроном в этот момент лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер мужчины спешно спрятали эти предметы. Видео опубликовало агентство Ассошиэйтед Пресс.
Как полагают пользователи соцсети X, Мерца и Макрона могли поймать на употреблении наркотиков.
"На столе... пакетик кокаина, который Макрон торопился убрать, и ложка для кокаина, которую спрятал в руке Мерц. Европой управляет банда наркоманов", - пишет один из пользователей.
Еще один аккаунт называет европейских лидеров "братьями по порошку". Другой пользователь задается вопросом, зачем Макрон спрятал вещь, если это не что-то подозрительное, а еще один призывает президента Франции сдать тест на наркотики.
Еще один из пользователей отметил, что западные лидеры выглядели виноватыми.
Французское издание Liberation полагает, что на деле это были зубочистка и помятая салфетка.
"Высококачественные фотографии и видео... показывают, что таинственный пакет с белым порошком на самом деле является свернутым в шарик платочком, который был положен на стол до того, как прибыл Кир Стармер, и камеры вошли в кабину, где уже сидели Макрон и Мерц. Соломинка больше похожа на мешалку или зубочистку, которую, как говорят, вертел в руках канцлер Германии. Это объясняет, почему два лидера не хотят, чтобы эти предметы были увековечены на снимках встречи", - говорится в публикации.
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко ранее выразил мнение, что Владимир Зеленский употребляет наркотики, у него сформировалась зависимость.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.