Киевский режим пытался сорвать празднование 9 Мая в Москве

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Киев пытался сорвать празднование 9 Мая в Москве, но ПВО в эти дни работала эффективно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в его Telegram-канале."Да, скорее, была попытка срыва (торжественных мероприятий. — Прим. ред.)", — подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что Владимир Зеленский накануне празднования Дня Победы говорил, что не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 Мая в Москве. Кроме того, он утверждал, что "русские сами устроят провокацию". Пресс-секретарь президента отметил, что эти высказывания были на грани безумия."Подкрепили (в Киеве. — Прим. ред.) эту грань безумия роем беспилотников. Слава богу, наши пэвэошники наладили работу и работают очень эффективно", — сказал Песков.Также он назвал беспрецедентно провокационные заявления Зеленского проявлением государственного терроризма.Парад в честь 80-летия ПобедыНесмотря угрозы со стороны Киева, по случаю празднования в Москву приехали многие мировые лидеры: председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы и Бразилии Николас Мадуро и Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Утром девятого мая по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты военнослужащих, в том числе участников спецоперации. Затем проехали танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "КамАЗ" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Киев пытался сорвать празднование 9 Мая в Москве, но ПВО в эти дни работала эффективно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
"Да, скорее, была попытка срыва (торжественных мероприятий. — Прим. ред.)", — подчеркнул представитель Кремля.
Он напомнил, что Владимир Зеленский накануне празднования Дня Победы говорил, что не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 Мая в Москве. Кроме того, он утверждал, что "русские сами устроят провокацию". Пресс-секретарь президента отметил, что эти высказывания были на грани безумия.
«
"Подкрепили (в Киеве. — Прим. ред.) эту грань безумия роем беспилотников. Слава богу, наши пэвэошники наладили работу и работают очень эффективно", — сказал Песков.
Также он назвал беспрецедентно провокационные заявления Зеленского проявлением государственного терроризма.
Несмотря угрозы со стороны Киева, по случаю празднования в Москву приехали многие мировые лидеры: председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы и Бразилии Николас Мадуро и Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Утром девятого мая по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты военнослужащих, в том числе участников спецоперации. Затем проехали танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "КамАЗ" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".
В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.
В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.
Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.
После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т
На фото: БМП-3
После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т
В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.
После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т
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