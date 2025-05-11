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Песков назвал цели переговоров с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:16 11.05.2025 (обновлено: 11:32 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/peskov-2016318831.html
Песков назвал цели переговоров с Украиной
Песков назвал цели переговоров с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Песков назвал цели переговоров с Украиной
Цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T11:16:00+03:00
2025-05-11T11:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
стамбул
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий."Цели переговоров понятные - устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации", - сказал Песков, его слова приводит телеканал "ТВ Центр".Он добавил, что украинская сторона не является самостоятельной - у нее есть кураторы."Те самые кураторы, которые в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа", - заключил Песков.
https://ria.ru/20250511/slutskiy-2016320221.html
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016319883.html
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украина, россия, дмитрий песков, стамбул, реджеп тайип эрдоган, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Песков назвал цели переговоров с Украиной

Песков назвал устранение первопричин конфликта целью переговоров с Киевом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
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"Цели переговоров понятные - устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации", - сказал Песков, его слова приводит телеканал "ТВ Центр".
Он добавил, что украинская сторона не является самостоятельной - у нее есть кураторы.
"Те самые кураторы, которые в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа", - заключил Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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