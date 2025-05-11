https://ria.ru/20250511/peskov-2016318831.html
Песков назвал цели переговоров с Украиной
Песков назвал цели переговоров с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Песков назвал цели переговоров с Украиной
Цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T11:16:00+03:00
2025-05-11T11:16:00+03:00
2025-05-11T11:32:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий."Цели переговоров понятные - устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации", - сказал Песков, его слова приводит телеканал "ТВ Центр".Он добавил, что украинская сторона не является самостоятельной - у нее есть кураторы."Те самые кураторы, которые в прошлый раз заставили Украину выйти из переговорного процесса и отказаться от подписания парафированного документа", - заключил Песков.
https://ria.ru/20250511/slutskiy-2016320221.html
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Песков назвал цели переговоров с Украиной
Песков назвал устранение первопричин конфликта целью переговоров с Киевом