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В Госдуме спрогнозировали реакцию киевского режима на инициативу Путина
В Госдуме спрогнозировали реакцию киевского режима на инициативу Путина - РИА Новости, 11.05.2025
В Госдуме спрогнозировали реакцию киевского режима на инициативу Путина
Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что Украина в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Стамбуле будет выставлять условия,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:16:00+03:00
2025-05-11T13:16:00+03:00
2025-05-11T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что Украина в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Стамбуле будет выставлять условия, которые будут затруднять контроль за соблюдением перемирия, при этом Киеву все сложнее не реагировать на мирные посылы РФ. "Очень сложно будет Украине, посмотрим, скорее, они будут выставлять какие-то опять условия, которые будут очевидно затруднять контроль за соблюдением перемирия", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что Киеву сложнее и сложнее не реагировать на мирные посылы России. "Украине трудно не реагировать, потому что мы знаем реакцию и Америки, и даже сложно не реагировать на это предложение Европе, которая делает все, чтобы перемирия не было... они вынуждены будут поддерживать перемирие, значит, к перемирию надо готовиться", - добавил парламентарий. Чепа отметил, что при этом Украина предпринимала все попытки, чтобы помешать проведению парада Победы в Москве, но все равно зарубежные гости приехали в РФ. Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
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россия, киев, украина, алексей чепа, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Алексей Чепа, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Госдума РФ
В Госдуме спрогнозировали реакцию киевского режима на инициативу Путина
Депутат ГД Чепа: Киев может ставить условия, затрудняющие контроль за перемирием