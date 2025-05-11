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Эрдоган поддержал инициативу об организации переговоров с Киевом в Стамбуле

Эрдоган поддержал инициативу об организации переговоров с Киевом в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025

Эрдоган поддержал инициативу об организации переговоров с Киевом в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поддержал инициативу президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:55:00+03:00

2025-05-11T14:55:00+03:00

2025-05-11T14:55:00+03:00

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реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поддержал инициативу президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку, сообщает пресс-служба Кремля. "Реджеп Тайип Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Турецкая сторона окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250511/erdogan-2016342539.html

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