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Эрдоган поддержал инициативу об организации переговоров с Киевом в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016347021.html
Эрдоган поддержал инициативу об организации переговоров с Киевом в Стамбуле
Эрдоган поддержал инициативу об организации переговоров с Киевом в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
Эрдоган поддержал инициативу об организации переговоров с Киевом в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поддержал инициативу президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:55:00+03:00
2025-05-11T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
стамбул
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поддержал инициативу президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку, сообщает пресс-служба Кремля. "Реджеп Тайип Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Турецкая сторона окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира", - говорится в сообщении.
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в мире, киев, стамбул, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Стамбул, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган поддержал инициативу об организации переговоров с Киевом в Стамбуле

Эрдоган поддержал идею Путина об организации переговоров с Киевом в Стамбуле

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поддержал инициативу президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку, сообщает пресс-служба Кремля.
"Реджеп Тайип Эрдоган всецело поддержал это российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку. Турецкая сторона окажет все возможное содействие в организации и проведении переговоров, направленных на достижение устойчивого мира", - говорится в сообщении.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Эрдоган заявил Путину об окне возможностей для урегулирования на Украине
Вчера, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевСтамбулТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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