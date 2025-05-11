Рейтинг@Mail.ru
Японский эксперт оценил перспективы переговоров России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016318582.html
Японский эксперт оценил перспективы переговоров России и Украины
Японский эксперт оценил перспективы переговоров России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025
Японский эксперт оценил перспективы переговоров России и Украины
Украинским политикам стоило бы согласиться на предложение президента России Владимира Путина по началу прямых переговоров, если у них сохранена способность... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T11:15:00+03:00
2025-05-11T11:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
стамбул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg
ТОКИО, 11 мая - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Украинским политикам стоило бы согласиться на предложение президента России Владимира Путина по началу прямых переговоров, если у них сохранена способность правильно оценивать потенциал своей страны, но если они продолжат полагаться на помощь извне, то перспективы будут мрачными, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо. Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Трудно понять, как страна, находящаяся в невыгодном положении на передовой, может ставить условия стране, которая имеет преимущество. Ранее Украина всегда демонстрировала такое поведение, полагаясь на мощь США и НАТО, но, учитывая текущую ситуацию, когда она не может рассчитывать на поддержку США, требования со стороны России к Украине, вероятно, будут такими: установление военного нейтралитета, прекращение огня на текущей линии фронта и отказ от военной помощи из Европы", - сказал РИА Новости эксперт. Профессор Кумо отметил, что "президент Украины и политики постоянно возражают против этого и продолжают делать заявления, совершенно не вписывающиеся в рамки дипломатического этикета, но у них нет другого выбора". "Если бы политики Украины могли правильно оценить возможности своей страны, они бы согласились, но если они лишены этой способности или продолжают полагаться на помощь извне, перспективы будут мрачными", - подчеркнул он. Кадзухиро Кумо также напомнил, что "согласно различным источникам, очевидно, что после стамбульских переговоров в марте 2022 года именно Украина перестала участвовать в переговорах". "Однако с учетом изменений, произошедших за последние три года, очевидно, что для Украины перемирие может быть выгоднее, и лучше было бы начать переговоры, пока фронт не продвинулся дальше, поэтому у президента Украины нет иного выбора, кроме как отозвать закон, запрещающий переговоры о перемирии с Россией", - добавил он. Кроме этого, по мнению профессора Университета Хитоцубаси, "поскольку могла сложиться некоторая перспектива того, что для России может быть соблюдено абсолютное условие (соседние страны не вступят в военные союзы, представляющие угрозу безопасности России), президент Путин, вероятно, пришел к этому предложению". "Однако эти требования, по сути, такие же, как и те, что выдвигались Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, и мне жаль, почему тогда политики Украины не могли прийти к решению согласиться на них", - подытожил профессор Кумо.
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016318064.html
https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html
украина
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_4a59464580ea56ba2a4ab5014a5266c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
Японский эксперт оценил перспективы переговоров России и Украины

Профессор Кумо: Украине стоит согласиться на предложение Путина по переговорам

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки России и Украины на столе для переговоров
Флажки России и Украины на столе для переговоров - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки России и Украины на столе для переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 11 мая - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Украинским политикам стоило бы согласиться на предложение президента России Владимира Путина по началу прямых переговоров, если у них сохранена способность правильно оценивать потенциал своей страны, но если они продолжат полагаться на помощь извне, то перспективы будут мрачными, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо.
Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
"Трудно понять, как страна, находящаяся в невыгодном положении на передовой, может ставить условия стране, которая имеет преимущество. Ранее Украина всегда демонстрировала такое поведение, полагаясь на мощь США и НАТО, но, учитывая текущую ситуацию, когда она не может рассчитывать на поддержку США, требования со стороны России к Украине, вероятно, будут такими: установление военного нейтралитета, прекращение огня на текущей линии фронта и отказ от военной помощи из Европы", - сказал РИА Новости эксперт.
Профессор Кумо отметил, что "президент Украины и политики постоянно возражают против этого и продолжают делать заявления, совершенно не вписывающиеся в рамки дипломатического этикета, но у них нет другого выбора".
«
"Если бы политики Украины могли правильно оценить возможности своей страны, они бы согласились, но если они лишены этой способности или продолжают полагаться на помощь извне, перспективы будут мрачными", - подчеркнул он.
Кадзухиро Кумо также напомнил, что "согласно различным источникам, очевидно, что после стамбульских переговоров в марте 2022 года именно Украина перестала участвовать в переговорах".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Зеленский ответил на предложение Путина ультиматумом
Вчера, 11:11
"Однако с учетом изменений, произошедших за последние три года, очевидно, что для Украины перемирие может быть выгоднее, и лучше было бы начать переговоры, пока фронт не продвинулся дальше, поэтому у президента Украины нет иного выбора, кроме как отозвать закон, запрещающий переговоры о перемирии с Россией", - добавил он.
Кроме этого, по мнению профессора Университета Хитоцубаси, "поскольку могла сложиться некоторая перспектива того, что для России может быть соблюдено абсолютное условие (соседние страны не вступят в военные союзы, представляющие угрозу безопасности России), президент Путин, вероятно, пришел к этому предложению".
"Однако эти требования, по сути, такие же, как и те, что выдвигались Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, и мне жаль, почему тогда политики Украины не могли прийти к решению согласиться на них", - подытожил профессор Кумо.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Турецкий историк заявил, что Киев рискует потерять Анкару
Вчера, 02:56
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСтамбулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала