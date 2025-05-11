https://ria.ru/20250511/peregovory-2016318582.html

Японский эксперт оценил перспективы переговоров России и Украины

Японский эксперт оценил перспективы переговоров России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025

Японский эксперт оценил перспективы переговоров России и Украины

Украинским политикам стоило бы согласиться на предложение президента России Владимира Путина по началу прямых переговоров, если у них сохранена способность... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T11:15:00+03:00

2025-05-11T11:15:00+03:00

2025-05-11T11:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

стамбул

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

нато

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ТОКИО, 11 мая - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Украинским политикам стоило бы согласиться на предложение президента России Владимира Путина по началу прямых переговоров, если у них сохранена способность правильно оценивать потенциал своей страны, но если они продолжат полагаться на помощь извне, то перспективы будут мрачными, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо. Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Трудно понять, как страна, находящаяся в невыгодном положении на передовой, может ставить условия стране, которая имеет преимущество. Ранее Украина всегда демонстрировала такое поведение, полагаясь на мощь США и НАТО, но, учитывая текущую ситуацию, когда она не может рассчитывать на поддержку США, требования со стороны России к Украине, вероятно, будут такими: установление военного нейтралитета, прекращение огня на текущей линии фронта и отказ от военной помощи из Европы", - сказал РИА Новости эксперт. Профессор Кумо отметил, что "президент Украины и политики постоянно возражают против этого и продолжают делать заявления, совершенно не вписывающиеся в рамки дипломатического этикета, но у них нет другого выбора". "Если бы политики Украины могли правильно оценить возможности своей страны, они бы согласились, но если они лишены этой способности или продолжают полагаться на помощь извне, перспективы будут мрачными", - подчеркнул он. Кадзухиро Кумо также напомнил, что "согласно различным источникам, очевидно, что после стамбульских переговоров в марте 2022 года именно Украина перестала участвовать в переговорах". "Однако с учетом изменений, произошедших за последние три года, очевидно, что для Украины перемирие может быть выгоднее, и лучше было бы начать переговоры, пока фронт не продвинулся дальше, поэтому у президента Украины нет иного выбора, кроме как отозвать закон, запрещающий переговоры о перемирии с Россией", - добавил он. Кроме этого, по мнению профессора Университета Хитоцубаси, "поскольку могла сложиться некоторая перспектива того, что для России может быть соблюдено абсолютное условие (соседние страны не вступят в военные союзы, представляющие угрозу безопасности России), президент Путин, вероятно, пришел к этому предложению". "Однако эти требования, по сути, такие же, как и те, что выдвигались Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, и мне жаль, почему тогда политики Украины не могли прийти к решению согласиться на них", - подытожил профессор Кумо.

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016318064.html

https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, нато