https://ria.ru/20250511/peregovory-2016300843.html

Китайские и японские СМИ уделили много внимания словам Путина о переговорах

Китайские и японские СМИ уделили много внимания словам Путина о переговорах - РИА Новости, 11.05.2025

Китайские и японские СМИ уделили много внимания словам Путина о переговорах

Ведущие китайские и японские СМИ утром в воскресенье уделили большое внимание заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах по урегулированию... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T08:11:00+03:00

2025-05-11T08:11:00+03:00

2025-05-11T08:14:00+03:00

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ПЕКИН/ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Ведущие китайские и японские СМИ утром в воскресенье уделили большое внимание заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах по урегулированию украинского кризиса. Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Центральное телевидение Китая в своем материале, посвященном заявлениями Путина, отметило слова президента РФ о том, что Москва готова возобновить ранее прерванные переговоры с Украиной без выдвижения предварительных условий, несмотря на то, что боевые действия все еще продолжаются. Телеканал также подчеркнул слова Путина о том, что провал предыдущих российско-украинских переговоров, состоявшихся в Стамбуле, произошел не по вине России. Китайское информационное агентство Чжунго синьвэнь обратило внимание на слова российского лидера о том, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, сосредоточившись на устранении первопричин конфликта. Агентство Синьхуа выделило заявление Путина, в котором он выразил надежду на то, что конструктивные отношения между Россией и Европой однажды будут восстановлены. Почти все японские СМИ утром в воскресенье выпустили заметки по сделанному президентом России предложению Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле. Большинство телеканалов и изданий ограничились сухим пересказом выступления российского президента, отметив, что если переговоры состоятся, то они станут первыми с весны 2022 года. При этом деловое издание "Никкэй" выпустило более оценочный материал. "Зеленский 10 мая провел переговоры с лидерами Великобритании, Германии, Франции и Польши, посетившими Киев, и выразил готовность к выполнению предъявленного США 30-дневного безусловного прекращения огня с 12 мая. Если Россия откажется от прекращения огня, западные лидеры планируют ввести крупные дополнительные санкции. Считается, что предложение Путина о прямых переговорах с Украиной, выдвинутое в одностороннем порядке, также направлено на избежание жестких мер со стороны России за счет демонстрации готовности к продолжению переговоров", - утверждает газета.

https://ria.ru/20250511/koalitsiya-2016292918.html

https://ria.ru/20250508/zelenskiy-2015803907.html

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2016096674.html

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россия, стамбул, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире