Китайские и японские СМИ уделили много внимания словам Путина о переговорах
Ведущие СМИ КНР и Японии уделили большое внимание словам Путина о переговорах
Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕКИН/ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Ведущие китайские и японские СМИ утром в воскресенье уделили большое внимание заявлениям президента России Владимира Путина о переговорах по урегулированию украинского кризиса.
Центральное телевидение Китая в своем материале, посвященном заявлениями Путина, отметило слова президента РФ о том, что Москва готова возобновить ранее прерванные переговоры с Украиной без выдвижения предварительных условий, несмотря на то, что боевые действия все еще продолжаются. Телеканал также подчеркнул слова Путина о том, что провал предыдущих российско-украинских переговоров, состоявшихся в Стамбуле, произошел не по вине России.
Китайское информационное агентство Чжунго синьвэнь обратило внимание на слова российского лидера о том, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, сосредоточившись на устранении первопричин конфликта. Агентство Синьхуа выделило заявление Путина, в котором он выразил надежду на то, что конструктивные отношения между Россией и Европой однажды будут восстановлены.
Почти все японские СМИ утром в воскресенье выпустили заметки по сделанному президентом России предложению Киеву провести переговоры 15 мая в Стамбуле.
Большинство телеканалов и изданий ограничились сухим пересказом выступления российского президента, отметив, что если переговоры состоятся, то они станут первыми с весны 2022 года.
При этом деловое издание "Никкэй" выпустило более оценочный материал. "Зеленский 10 мая провел переговоры с лидерами Великобритании, Германии, Франции и Польши, посетившими Киев, и выразил готовность к выполнению предъявленного США 30-дневного безусловного прекращения огня с 12 мая. Если Россия откажется от прекращения огня, западные лидеры планируют ввести крупные дополнительные санкции. Считается, что предложение Путина о прямых переговорах с Украиной, выдвинутое в одностороннем порядке, также направлено на избежание жестких мер со стороны России за счет демонстрации готовности к продолжению переговоров", - утверждает газета.