https://ria.ru/20250511/peregovory-2016292742.html

Эксперт прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

Эксперт прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

Эксперт прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

Предложение президента России о переговорах с Украиной - это мастерский ход, он ставит в трудное положение Европу, которая уже устала утверждать, что хочет... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T05:10:00+03:00

2025-05-11T05:10:00+03:00

2025-05-11T05:10:00+03:00

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реджеп тайип эрдоган

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МОНТЕВИДЕО, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента России о переговорах с Украиной - это мастерский ход, он ставит в трудное положение Европу, которая уже устала утверждать, что хочет заставить Россию вести переговоры, заявил РИА Новости аргентинский историк Эрнандо Клейманс. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Послание Путина сенсационно. Это мастерский ход. Россия в очередной раз продемонстрировала, что хочет мира. И в очередной раз она ставит... европейских покровителей (Киева) в трудное положение, поскольку они должны отреагировать... Они уже устали утверждать, что хотят заставить Россию вести переговоры. Москва предлагает им переговоры с небольшой деталью - без предварительных условий. Что это значит? Что переговоры будут вестись на основе того, что есть. Не на базе того, что кому-то хочется или кто-то предполагает, а на базе того, что уже есть", - сказал Клейманс. Эксперт предположил, что, с логической точки зрения, возможность того, что Киев проигнорирует эти предложения минимальна, но в то же время он отметил, что может произойти все, что угодно.

https://ria.ru/20250511/putin-2016278460.html

https://ria.ru/20250511/rossija-2016285401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган