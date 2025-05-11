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Эксперт прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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05:10 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016292742.html
Эксперт прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Эксперт прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Эксперт прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Предложение президента России о переговорах с Украиной - это мастерский ход, он ставит в трудное положение Европу, которая уже устала утверждать, что хочет... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T05:10:00+03:00
2025-05-11T05:10:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОНТЕВИДЕО, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента России о переговорах с Украиной - это мастерский ход, он ставит в трудное положение Европу, которая уже устала утверждать, что хочет заставить Россию вести переговоры, заявил РИА Новости аргентинский историк Эрнандо Клейманс. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Послание Путина сенсационно. Это мастерский ход. Россия в очередной раз продемонстрировала, что хочет мира. И в очередной раз она ставит... европейских покровителей (Киева) в трудное положение, поскольку они должны отреагировать... Они уже устали утверждать, что хотят заставить Россию вести переговоры. Москва предлагает им переговоры с небольшой деталью - без предварительных условий. Что это значит? Что переговоры будут вестись на основе того, что есть. Не на базе того, что кому-то хочется или кто-то предполагает, а на базе того, что уже есть", - сказал Клейманс. Эксперт предположил, что, с логической точки зрения, возможность того, что Киев проигнорирует эти предложения минимальна, но в то же время он отметил, что может произойти все, что угодно.
https://ria.ru/20250511/putin-2016278460.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Эксперт прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной

Историк Клейманс назвал предложение Путина о переговорах мастерским ходом

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
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МОНТЕВИДЕО, 11 мая - РИА Новости. Предложение президента России о переговорах с Украиной - это мастерский ход, он ставит в трудное положение Европу, которая уже устала утверждать, что хочет заставить Россию вести переговоры, заявил РИА Новости аргентинский историк Эрнандо Клейманс.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры
Вчера, 01:52
"Послание Путина сенсационно. Это мастерский ход. Россия в очередной раз продемонстрировала, что хочет мира. И в очередной раз она ставит... европейских покровителей (Киева) в трудное положение, поскольку они должны отреагировать... Они уже устали утверждать, что хотят заставить Россию вести переговоры. Москва предлагает им переговоры с небольшой деталью - без предварительных условий. Что это значит? Что переговоры будут вестись на основе того, что есть. Не на базе того, что кому-то хочется или кто-то предполагает, а на базе того, что уже есть", - сказал Клейманс.
Эксперт предположил, что, с логической точки зрения, возможность того, что Киев проигнорирует эти предложения минимальна, но в то же время он отметил, что может произойти все, что угодно.
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле
Вчера, 02:35
 
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