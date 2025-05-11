https://ria.ru/20250511/peregovory-2016285709.html

Кремль сообщит, кто возглавит делегацию России в Стамбуле

Кремль сообщит, кто возглавит делегацию России в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025

Кремль сообщит, кто возглавит делегацию России в Стамбуле

Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу в Стамбуле на переговорах с Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T02:37:00+03:00

2025-05-11T02:37:00+03:00

2025-05-11T02:37:00+03:00

россия

стамбул

украина

юрий ушаков

владимир путин

дмитрий песков

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу в Стамбуле на переговорах с Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле, предложил возобновить прямые переговоры с Украиной с 15 мая в Стамбуле. "Об этом будет объявлено", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, кто возглавит делегацию России в Стамбуле. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Кремль проинформирует об этом. "Мы сообщим", - сказал он.

https://ria.ru/20250511/rossija-2016285401.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016279982.html

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, стамбул, украина, юрий ушаков, владимир путин, дмитрий песков, политика