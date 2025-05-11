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Кремль сообщит, кто возглавит делегацию России в Стамбуле
Кремль сообщит, кто возглавит делегацию России в Стамбуле - РИА Новости, 11.05.2025
Кремль сообщит, кто возглавит делегацию России в Стамбуле
Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу в Стамбуле на переговорах с Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:37:00+03:00
2025-05-11T02:37:00+03:00
2025-05-11T02:37:00+03:00
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политика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Кремль сообщит, кто возглавит российскую переговорную группу в Стамбуле на переговорах с Украиной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Президент РФ Владимир Путин, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле, предложил возобновить прямые переговоры с Украиной с 15 мая в Стамбуле. "Об этом будет объявлено", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос, кто возглавит делегацию России в Стамбуле. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Кремль проинформирует об этом. "Мы сообщим", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, украина, юрий ушаков, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Стамбул, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Кремль сообщит, кто возглавит делегацию России в Стамбуле
Ушаков: Кремль сообщит, кто возглавит российскую делегацию в Стамбуле