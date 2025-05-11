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Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле, заявил Ушаков
Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле, заявил Ушаков - РИА Новости, 11.05.2025
Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле, заявил Ушаков
Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая с самого утра, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:15:00+03:00
2025-05-11T02:15:00+03:00
2025-05-11T02:21:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая с самого утра, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину."Мы сейчас предложили 15 мая, четверг, готовы начать с самого утра. Кто возглавит российскую делегацию - мы сообщим в ближайшие дни", - сказал Ушаков.Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, политика, юрий ушаков, павел зарубин, владимир путин
Россия, Украина, Стамбул, Политика, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Владимир Путин
Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле, заявил Ушаков
Ушаков: Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая хоть с утра