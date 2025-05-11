Рейтинг@Mail.ru
Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле, заявил Ушаков - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 11.05.2025 (обновлено: 02:21 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016282356.html
Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле, заявил Ушаков
Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле, заявил Ушаков - РИА Новости, 11.05.2025
Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле, заявил Ушаков
Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая с самого утра, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T02:15:00+03:00
2025-05-11T02:21:00+03:00
россия
украина
стамбул
политика
юрий ушаков
павел зарубин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002016910_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ac31727babf3c06a9ff7f3350171a7b3.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая с самого утра, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину."Мы сейчас предложили 15 мая, четверг, готовы начать с самого утра. Кто возглавит российскую делегацию - мы сообщим в ближайшие дни", - сказал Ушаков.Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
https://ria.ru/20250511/putin-2016282683.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002016910_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1df72284a45d042aa7318eb15333d54c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, политика, юрий ушаков, павел зарубин, владимир путин
Россия, Украина, Стамбул, Политика, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Владимир Путин
Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле, заявил Ушаков

Ушаков: Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая хоть с утра

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россия готова начать переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая с самого утра, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Мы сейчас предложили 15 мая, четверг, готовы начать с самого утра. Кто возглавит российскую делегацию - мы сообщим в ближайшие дни", - сказал Ушаков.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин прокомментировал предложение России возобновить переговоры с Украиной
02:17
 
РоссияУкраинаСтамбулПолитикаЮрий УшаковПавел ЗарубинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала