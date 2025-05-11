ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов за сутки
Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область 102 снарядами и 67 БПЛА
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
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БЕЛГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более сотни снарядов, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 36 населенных пунктов в шести районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 102 снаряда и зафиксированы атаки 67 беспилотников, из них 31 дрон был сбит. За отчетный период различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях, коммерческом объекте, административном здании, автобусе и 11 транспортных средствах.
"В Грайворонском муниципальном округе по селам Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущено 17 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки 13 беспилотников. <…> В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено выпущено 73 боеприпаса в ходе 12 обстрелов и совершена атака одного беспилотника. Информация о последствиях уточняется", — написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по десяти населенным пунктам выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки 12 беспилотников. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника по территории сельхозпредприятия ранена женщина. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись обстрелу с применением четырех боеприпасов и атакам шести беспилотников. В городе Валуйки от удара дрона по движущемуся автомобилю ранен мужчина. В Волоконовском районе на село Тишанка с беспилотника сброшены два взрывных устройства.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, поселок Шамино, села Белянка, Зиборовка, Мешковое, Муром и Ржевка подверглись обстрелу с применением четырех снарядов и атакам 33 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты. На участке автодороги Зиборовка — Шамино в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю ранена семейная пара. Женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в городскую больницу № 2 Белгорода, ее супруг отпущен на амбулаторное лечение", — заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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