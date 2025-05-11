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ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов за сутки - РИА Новости, 11.05.2025
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10:15 11.05.2025 (обновлено: 21:58 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/obstrely-2016310068.html
ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов за сутки - РИА Новости, 11.05.2025
ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более сотни снарядов, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T10:15:00+03:00
2025-05-11T21:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более сотни снарядов, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 36 населенных пунктов в шести районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 102 снаряда и зафиксированы атаки 67 беспилотников, из них 31 дрон был сбит. За отчетный период различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях, коммерческом объекте, административном здании, автобусе и 11 транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе по селам Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущено 17 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки 13 беспилотников. &lt;…&gt; В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено выпущено 73 боеприпаса в ходе 12 обстрелов и совершена атака одного беспилотника. Информация о последствиях уточняется", — написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по десяти населенным пунктам выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки 12 беспилотников. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника по территории сельхозпредприятия ранена женщина. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись обстрелу с применением четырех боеприпасов и атакам шести беспилотников. В городе Валуйки от удара дрона по движущемуся автомобилю ранен мужчина. В Волоконовском районе на село Тишанка с беспилотника сброшены два взрывных устройства. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, поселок Шамино, села Белянка, Зиборовка, Мешковое, Муром и Ржевка подверглись обстрелу с применением четырех снарядов и атакам 33 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты. На участке автодороги Зиборовка — Шамино в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю ранена семейная пара. Женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в городскую больницу № 2 Белгорода, ее супруг отпущен на амбулаторное лечение", — заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250510/proryv-2016200519.html
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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов за сутки

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгородскую область 102 снарядами и 67 БПЛА

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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БЕЛГОРОД, 11 мая — РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более сотни снарядов, пострадали четыре мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 36 населенных пунктов в шести районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 102 снаряда и зафиксированы атаки 67 беспилотников, из них 31 дрон был сбит. За отчетный период различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях, коммерческом объекте, административном здании, автобусе и 11 транспортных средствах.
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"В Грайворонском муниципальном округе по селам Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино выпущено 17 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и совершены атаки 13 беспилотников. <…> В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено выпущено 73 боеприпаса в ходе 12 обстрелов и совершена атака одного беспилотника. Информация о последствиях уточняется", — написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по десяти населенным пунктам выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки 12 беспилотников. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника по территории сельхозпредприятия ранена женщина. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись обстрелу с применением четырех боеприпасов и атакам шести беспилотников. В городе Валуйки от удара дрона по движущемуся автомобилю ранен мужчина. В Волоконовском районе на село Тишанка с беспилотника сброшены два взрывных устройства.
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"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, поселок Шамино, села Белянка, Зиборовка, Мешковое, Муром и Ржевка подверглись обстрелу с применением четырех снарядов и атакам 33 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты. На участке автодороги Зиборовка — Шамино в результате атаки дрона по движущемуся автомобилю ранена семейная пара. Женщина в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в городскую больницу № 2 Белгорода, ее супруг отпущен на амбулаторное лечение", — заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности ВСУ в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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