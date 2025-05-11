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Разогнались не на шутку. Союзники России провернули рискованный маневр - РИА Новости, 11.05.2025
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08:00 11.05.2025 (обновлено: 08:02 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/neft-2015276671.html
Разогнались не на шутку. Союзники России провернули рискованный маневр
Разогнались не на шутку. Союзники России провернули рискованный маневр - РИА Новости, 11.05.2025
Разогнались не на шутку. Союзники России провернули рискованный маневр
"Восьмерка" ведущих стран ОПЕК+ в очередной раз подняла лимит добычи, причем резко. Объясняют это благоприятной рыночной конъюнктурой, хотя цены на Brent... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T08:00:00+03:00
2025-05-11T08:02:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
саудовская аравия
казахстан
опек
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. "Восьмерка" ведущих стран ОПЕК+ в очередной раз подняла лимит добычи, причем резко. Объясняют это благоприятной рыночной конъюнктурой, хотя цены на Brent заметно падают. Чем руководствуется организация и кто пострадает в итоге — в материале РИА Новости.Хватит терпетьНа майской встрече восемь членов ОПЕК+, среди которых Саудовская Аравия и Россия, прибавили сразу 411 тысяч баррелей в сутки. В апреле — всего 138 тысяч.Альянс ОПЕК+ объединяет 22 страны, 19 из них взяли на себя обязательства по ограничению добычи. А сверх квот урезают производство лишь восемь: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.Теперь от этого решили отказаться. Ссылаются на низкий уровень запасов нефти.Тем не менее котировки снижаются. И так было проседание спроса из-за развязанной США торговой войны, а сейчас Brent даже опускалась ниже 59 долларов за баррель. За месяц — минус шесть процентов, с января — 28."Вероятно, рассчитывают на сезонный рост потребления в связи с началом автомобильного сезона в мае — июне", — предполагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.В большой нефтяной "восьмерке" оговорились: "Постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий". Встречаются ежемесячно, следующий раз — 1 июня. Главная задача — сохранять стабильность на рынке.Новый другБольше всех прибавит Саудовская Аравия. И саму эту инициативу приписывают Эр-Рияду. Bloomberg, ссылаясь на представителей картеля, пишет, что готовность мириться с низкими ценами объясняется, с одной стороны, недовольством стран с "перепроизводством нефти" и желанием призвать Казахстан с Ираном к выполнению договоренностей посредством финансовой напряженности. С другой — это позитивный сигнал США. Визит Дональда Трампа, призывающего снизить цены на нефть, запланирован как раз на этот месяц."ОПЕК+ только что обрушила рынок. Саудовская Аравия стремится наказать Казахстан за несоблюдение условий, а также поддержать стремление Трампа опустить котировки", — цитирует издание Хорхе Леона, аналитика независимой норвежской консалтинговой компании Rystad Energy A/S, ранее работавшего в секретариате ОПЕК. Желание достичь взаимопонимания с Вашингтоном в Bloomberg связывают с переговорами президента США о ядерном пакте с политическим соперником Саудовской Аравии — Ираном.Тем не менее падение цен чревато серьезными проблемами по всему миру. Пострадать могут и саудиты.Истинные мотивыЮшков считает решение ОПЕК+ вынужденным. Дорогая нефть выгодна всем участникам объединения, а обвал котировок оплачивают из своего кармана лишь некоторые. "В ядре ОПЕК+ давно назревало недовольство: мол сократили только мы, остальные же пользуются этим, отвоевывая себе долю на рынке", — поясняет он. Так, в Гайане, США, Бразилии и Канаде не просто добывают больше, но и расширяют инвестиционные программы. При этом в некоторых странах, например в Казахстане, управленческие полномочия весьма ограниченны, так как основное производство контролируют международные консорциумы.Если пустить ситуацию на самотек, разрыв продолжит увеличиваться, а недовольство — усиливаться. В итоге ОПЕК+ может и вовсе развалиться. "А общие резервные мощности картеля огромны: 4,5-4,8 миллиона баррелей в сутки. Если они разом выйдут на рынок, Brent обвалится до 20-30 долларов", — предупреждает Юшков. Поэтому необходимо выровнять производство и устранить рассогласованность.Конечно, доходы России уменьшатся: в бюджет заложена Urals по 69,7 при долларе в 96,5 рубля. Реальность далека от прогноза: Urals чуть выше пятидесяти, доллар — восьмидесяти. Но это не критично. "На такой случай и создавали ФНБ, при необходимости дефицит покроют за его счет", — указывает эксперт.Возможен и пересмотр бюджета. Еще вариант — активный выход Минфина на рынок заимствований. В любом случае контролируемое повышение добычи гарантирует от обвала цен.
https://ria.ru/20250418/spg-2011830262.html
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россия
саудовская аравия
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экономика, цены на нефть, россия, саудовская аравия, казахстан, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Казахстан, ОПЕК

Разогнались не на шутку. Союзники России провернули рискованный маневр

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабочий на нефтебазе
Рабочий на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. "Восьмерка" ведущих стран ОПЕК+ в очередной раз подняла лимит добычи, причем резко. Объясняют это благоприятной рыночной конъюнктурой, хотя цены на Brent заметно падают. Чем руководствуется организация и кто пострадает в итоге — в материале РИА Новости.

Хватит терпеть

На майской встрече восемь членов ОПЕК+, среди которых Саудовская Аравия и Россия, прибавили сразу 411 тысяч баррелей в сутки. В апреле — всего 138 тысяч.
Альянс ОПЕК+ объединяет 22 страны, 19 из них взяли на себя обязательства по ограничению добычи. А сверх квот урезают производство лишь восемь: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.
Теперь от этого решили отказаться. Ссылаются на низкий уровень запасов нефти.
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Тем не менее котировки снижаются. И так было проседание спроса из-за развязанной США торговой войны, а сейчас Brent даже опускалась ниже 59 долларов за баррель. За месяц — минус шесть процентов, с января — 28.
"Вероятно, рассчитывают на сезонный рост потребления в связи с началом автомобильного сезона в мае — июне", — предполагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
В большой нефтяной "восьмерке" оговорились: "Постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий". Встречаются ежемесячно, следующий раз — 1 июня. Главная задача — сохранять стабильность на рынке.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене

Новый друг

Больше всех прибавит Саудовская Аравия. И саму эту инициативу приписывают Эр-Рияду. Bloomberg, ссылаясь на представителей картеля, пишет, что готовность мириться с низкими ценами объясняется, с одной стороны, недовольством стран с "перепроизводством нефти" и желанием призвать Казахстан с Ираном к выполнению договоренностей посредством финансовой напряженности. С другой — это позитивный сигнал США. Визит Дональда Трампа, призывающего снизить цены на нефть, запланирован как раз на этот месяц.
Наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Саудиты замахнулись на "азиатский пирог". Москва дала отпор
22 марта, 08:00
"ОПЕК+ только что обрушила рынок. Саудовская Аравия стремится наказать Казахстан за несоблюдение условий, а также поддержать стремление Трампа опустить котировки", — цитирует издание Хорхе Леона, аналитика независимой норвежской консалтинговой компании Rystad Energy A/S, ранее работавшего в секретариате ОПЕК. Желание достичь взаимопонимания с Вашингтоном в Bloomberg связывают с переговорами президента США о ядерном пакте с политическим соперником Саудовской Аравии — Ираном.
Тем не менее падение цен чревато серьезными проблемами по всему миру. Пострадать могут и саудиты.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане

Истинные мотивы

Юшков считает решение ОПЕК+ вынужденным. Дорогая нефть выгодна всем участникам объединения, а обвал котировок оплачивают из своего кармана лишь некоторые.
"В ядре ОПЕК+ давно назревало недовольство: мол сократили только мы, остальные же пользуются этим, отвоевывая себе долю на рынке", — поясняет он. Так, в Гайане, США, Бразилии и Канаде не просто добывают больше, но и расширяют инвестиционные программы. При этом в некоторых странах, например в Казахстане, управленческие полномочия весьма ограниченны, так как основное производство контролируют международные консорциумы.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток — 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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17 апреля, 08:00
Если пустить ситуацию на самотек, разрыв продолжит увеличиваться, а недовольство — усиливаться. В итоге ОПЕК+ может и вовсе развалиться. "А общие резервные мощности картеля огромны: 4,5-4,8 миллиона баррелей в сутки. Если они разом выйдут на рынок, Brent обвалится до 20-30 долларов", — предупреждает Юшков. Поэтому необходимо выровнять производство и устранить рассогласованность.
Конечно, доходы России уменьшатся: в бюджет заложена Urals по 69,7 при долларе в 96,5 рубля. Реальность далека от прогноза: Urals чуть выше пятидесяти, доллар — восьмидесяти. Но это не критично. "На такой случай и создавали ФНБ, при необходимости дефицит покроют за его счет", — указывает эксперт.
Возможен и пересмотр бюджета. Еще вариант — активный выход Минфина на рынок заимствований. В любом случае контролируемое повышение добычи гарантирует от обвала цен.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае
Нефтяной танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса Шесхарис в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса "Шесхарис" в Краснодарском крае
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСаудовская АравияКазахстанОПЕК
 
 
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