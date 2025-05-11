В Молдавии прошла акция в поддержку российского ретро-пробега памяти
В Молдавии прошла акция в поддержку всероссийского ретро-пробега памяти
© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Акция в поддержку российской медиаэкспедиции "Победа в наших сердцах" прошла в Молдавии, в рамках которой местные активисты провели ретро-парад и автопробег по памятным местам, сообщил РИА Новости директор историко-культурной ассоциации "Кантемир" Владислав Думанов.
"Участники на ретро-автомобилях проехали по маршруту Кишинев - Шерпенский плацдарм - Бендеры - Тирасполь - Кицканский плацдарм после проведения ретро-парада, предварившего 9 мая шествие "Бессмертного полка" в Кишиневе. Сегодня возвращаемся из Тирасполя в Кишинев. Мы провели эту акцию в поддержку наших друзей-побратимов из ХМАО-Югры, которые в этом году осуществляют свой маршрут по городам России и Беларуси в рамках медиаэкспедиции "Победа в наших сердцах". Важно сохранять память о героическом подвиге советских воинов-освободителей и противодействовать фальсификации истории", — отметил Думанов.
Акция была организована историко-культурной ассоциацией "Кантемир" и ретро-клубом Молдавии и Приднестровья.
Думанов отметил, что российские участники из ХМАО-Югры в это время продолжают свою экспедицию по маршруту Ханты-Мансийск, Мурманск, Санкт-Петербург, Псков, города Белоруссии, Смоленск и Москва. В прошлые годы география акции была шире и включала Молдавию и Румынию.
"Медиаэкспедиция "Победа в наших сердцах" проводится с 2012 года, а с 2013-го в ней принимают представители Молдавии и Приднестровья", - уточнил Думанов.
Инициатива "Победа в наших сердцах" зародилась в Ханты-Мансийске и охватила многие страны постсоветского пространства. Главными задачами акции остаются популяризация подвига советских солдат и укрепление международного сотрудничества в сохранении исторической памяти.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В ЛНР восстановили памятник героям войны
Вчера, 06:04