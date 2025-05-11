https://ria.ru/20250511/merts-2016347323.html

Мерц оценил готовность России к диалогу с Украиной

Мерц оценил готовность России к диалогу с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

Мерц оценил готовность России к диалогу с Украиной

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал положительным сигналом тот факт, что представители России сигнализируют готовность к диалогу является, однако для начала,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:58:00+03:00

2025-05-11T14:58:00+03:00

2025-05-11T14:58:00+03:00

в мире

германия

киев

россия

фридрих мерц

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015338334_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_6515641725e9a6d3e8e8b542139f61e7.jpg

БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал положительным сигналом тот факт, что представители России сигнализируют готовность к диалогу является, однако для начала, по его мнению, надо заключить перемирие с прекращением огня. Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Если российская сторона теперь выражает готовность к диалогу, это, прежде всего, положительный сигнал. Однако этого далеко недостаточно", - сказал Мерц, чьи слова приводятся на сайте кабмина ФРГ. По словам канцлера, он ожидает, что Москва согласится на прекращение огня, после чего станут возможны переговоры. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника.

https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html

https://ria.ru/20250511/makron-2016302935.html

германия

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, киев, россия, фридрих мерц, владимир путин, реджеп тайип эрдоган