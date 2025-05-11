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Мерц оценил готовность России к диалогу с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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14:58 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/merts-2016347323.html
Мерц оценил готовность России к диалогу с Украиной
Мерц оценил готовность России к диалогу с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Мерц оценил готовность России к диалогу с Украиной
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал положительным сигналом тот факт, что представители России сигнализируют готовность к диалогу является, однако для начала,... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:58:00+03:00
2025-05-11T14:58:00+03:00
в мире
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фридрих мерц
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реджеп тайип эрдоган
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал положительным сигналом тот факт, что представители России сигнализируют готовность к диалогу является, однако для начала, по его мнению, надо заключить перемирие с прекращением огня. Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "Если российская сторона теперь выражает готовность к диалогу, это, прежде всего, положительный сигнал. Однако этого далеко недостаточно", - сказал Мерц, чьи слова приводятся на сайте кабмина ФРГ. По словам канцлера, он ожидает, что Москва согласится на прекращение огня, после чего станут возможны переговоры. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника.
https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html
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в мире, германия, киев, россия, фридрих мерц, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Германия, Киев, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Мерц оценил готовность России к диалогу с Украиной

Канцлер Германии Мерц назвал положительным сигналом готовность России к диалогу

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал положительным сигналом тот факт, что представители России сигнализируют готовность к диалогу является, однако для начала, по его мнению, надо заключить перемирие с прекращением огня.
Ранее президент России Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
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"Если российская сторона теперь выражает готовность к диалогу, это, прежде всего, положительный сигнал. Однако этого далеко недостаточно", - сказал Мерц, чьи слова приводятся на сайте кабмина ФРГ.
По словам канцлера, он ожидает, что Москва согласится на прекращение огня, после чего станут возможны переговоры.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника.
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В миреГерманияКиевРоссияФридрих МерцВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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