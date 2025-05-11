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Макрон отреагировал на предложение Путина по Украине - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 11.05.2025 (обновлено: 10:32 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/makron-2016302935.html
Макрон отреагировал на предложение Путина по Украине
Макрон отреагировал на предложение Путина по Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Макрон отреагировал на предложение Путина по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон попытался выразить недовольство предложением главы России Владимира Путина по переговорам с Украиной, назвав это... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T08:36:00+03:00
2025-05-11T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
россия
эммануэль макрон
дональд трамп
киев
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попытался выразить недовольство предложением главы России Владимира Путина по переговорам с Украиной, назвав это недостаточным шагом. Его слова приводит France 24. "Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", — утверждает он.При этом американский лидер Дональд Трамп уже заявил, что предложение Путина прочит великий день для Москвы и Киева.Минувшей ночью российский лидер выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.
https://ria.ru/20250511/dubinskiy-2016302463.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, эммануэль макрон, дональд трамп, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Киев
Макрон отреагировал на предложение Путина по Украине

Макрон назвал предложение Путина о переговорах с Украиной недостаточным шагом

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попытался выразить недовольство предложением главы России Владимира Путина по переговорам с Украиной, назвав это недостаточным шагом. Его слова приводит France 24.

"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", — утверждает он.
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В Киеве неожиданно отреагировали на ультиматум в адрес России от Запада
Вчера, 08:33
При этом американский лидер Дональд Трамп уже заявил, что предложение Путина прочит великий день для Москвы и Киева.
Минувшей ночью российский лидер выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.
Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссияЭммануэль МакронДональд ТрампКиев
 
 
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