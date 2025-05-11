https://ria.ru/20250511/makron-2016302935.html

Макрон отреагировал на предложение Путина по Украине

Макрон отреагировал на предложение Путина по Украине - РИА Новости, 11.05.2025

Макрон отреагировал на предложение Путина по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался выразить недовольство предложением главы России Владимира Путина по переговорам с Украиной, назвав это... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T08:36:00+03:00

2025-05-11T08:36:00+03:00

2025-05-11T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попытался выразить недовольство предложением главы России Владимира Путина по переговорам с Украиной, назвав это недостаточным шагом. Его слова приводит France 24. "Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", — утверждает он.При этом американский лидер Дональд Трамп уже заявил, что предложение Путина прочит великий день для Москвы и Киева.Минувшей ночью российский лидер выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.

https://ria.ru/20250511/dubinskiy-2016302463.html

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