Макрон отреагировал на предложение Путина по Украине
Макрон назвал предложение Путина о переговорах с Украиной недостаточным шагом
© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон попытался выразить недовольство предложением главы России Владимира Путина по переговорам с Украиной, назвав это недостаточным шагом. Его слова приводит France 24.
"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", — утверждает он.
"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", — утверждает он.
При этом американский лидер Дональд Трамп уже заявил, что предложение Путина прочит великий день для Москвы и Киева.
Минувшей ночью российский лидер выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.
Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.
Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон заявил, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.