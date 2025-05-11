Рейтинг@Mail.ru
Мадуро поддержал инициативу Путина о мирных переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 11.05.2025 (обновлено: 16:06 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/maduro-2016350779.html
Мадуро поддержал инициативу Путина о мирных переговорах с Украиной
Мадуро поддержал инициативу Путина о мирных переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Мадуро поддержал инициативу Путина о мирных переговорах с Украиной
Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что поддерживает предложение Владимира Путина о мирных переговорах России и Украины в Стамбуле. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T15:31:00+03:00
2025-05-11T16:06:00+03:00
россия
украина
стамбул
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_1684cbb7b670ff228fd3d60e86bae6ae.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что поддерживает предложение Владимира Путина о мирных переговорах России и Украины в Стамбуле."Находясь здесь, в Ленинграде (Петербурге. — Прим. ред.), мы видели выступление президента Путина, который объявил о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая. Я хочу выразить по этому поводу радость нашего правительства, народа Венесуэлы", — сказал он во время посещения выставки патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ".Комментируя инициативу Путина, он подчеркнул, что это было выступление человека, который защищает интересы Родины, но в то же время четко представляет себе, какой должна быть международная обстановка, чтобы добиться мира."Мы выражаем полную поддержку народа Венесуэлы. Я уверен, что так же думает большая часть стран и правительств Латинской Америки и Карибов, поддерживает усилие президента Путина, России, через возобновление переговоров снова вступить на путь, который не надо было покидать. Это путь прямого диалога, это взаимопонимание между Россией и Украиной без какого-либо вмешательства", — отметил Мадуро.Венесуэльский лидер также призвал добиться справедливого мира."У России есть право на мир, у других стран тоже есть право на мир. Выражаю полную поддержку президенту Владимиру Путину, поддержку России", — добавил политик.Предложение о прямых переговорахМинувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие. Ключевые заявления Путина из обращения к СМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250511/tramp-2016298231.html
https://ria.ru/20250511/razgovor-2016338753.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250511/dubinskiy-2016302463.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a2d597fadd9490bf7431dac28c4feee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире
Мадуро поддержал инициативу Путина о мирных переговорах с Украиной

Мадуро поддержал инициативу Путина о мирных переговорах РФ и Украины в Стамбуле

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что поддерживает предложение Владимира Путина о мирных переговорах России и Украины в Стамбуле.
"Находясь здесь, в Ленинграде (Петербурге. — Прим. ред.), мы видели выступление президента Путина, который объявил о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая. Я хочу выразить по этому поводу радость нашего правительства, народа Венесуэлы", — сказал он во время посещения выставки патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Трамп прокомментировал предложение Путина о переговорах с Украиной
Вчера, 07:40
Комментируя инициативу Путина, он подчеркнул, что это было выступление человека, который защищает интересы Родины, но в то же время четко представляет себе, какой должна быть международная обстановка, чтобы добиться мира.
"Мы выражаем полную поддержку народа Венесуэлы. Я уверен, что так же думает большая часть стран и правительств Латинской Америки и Карибов, поддерживает усилие президента Путина, России, через возобновление переговоров снова вступить на путь, который не надо было покидать. Это путь прямого диалога, это взаимопонимание между Россией и Украиной без какого-либо вмешательства", — отметил Мадуро.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной
Вчера, 13:53
Венесуэльский лидер также призвал добиться справедливого мира.
"У России есть право на мир, у других стран тоже есть право на мир. Выражаю полную поддержку президенту Владимиру Путину, поддержку России", — добавил политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00

Предложение о прямых переговорах

Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
Ключевые заявления Путина из обращения к СМИ >>
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Киеве неожиданно отреагировали на ультиматум в адрес России от Запада
Вчера, 08:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала