https://ria.ru/20250511/maduro-2016350779.html

Мадуро поддержал инициативу Путина о мирных переговорах с Украиной

Мадуро поддержал инициативу Путина о мирных переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

Мадуро поддержал инициативу Путина о мирных переговорах с Украиной

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что поддерживает предложение Владимира Путина о мирных переговорах России и Украины в Стамбуле. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T15:31:00+03:00

2025-05-11T15:31:00+03:00

2025-05-11T16:06:00+03:00

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С-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что поддерживает предложение Владимира Путина о мирных переговорах России и Украины в Стамбуле."Находясь здесь, в Ленинграде (Петербурге. — Прим. ред.), мы видели выступление президента Путина, который объявил о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая. Я хочу выразить по этому поводу радость нашего правительства, народа Венесуэлы", — сказал он во время посещения выставки патриотического объединения "ЛЕНРЕЗЕРВ".Комментируя инициативу Путина, он подчеркнул, что это было выступление человека, который защищает интересы Родины, но в то же время четко представляет себе, какой должна быть международная обстановка, чтобы добиться мира."Мы выражаем полную поддержку народа Венесуэлы. Я уверен, что так же думает большая часть стран и правительств Латинской Америки и Карибов, поддерживает усилие президента Путина, России, через возобновление переговоров снова вступить на путь, который не надо было покидать. Это путь прямого диалога, это взаимопонимание между Россией и Украиной без какого-либо вмешательства", — отметил Мадуро.Венесуэльский лидер также призвал добиться справедливого мира."У России есть право на мир, у других стран тоже есть право на мир. Выражаю полную поддержку президенту Владимиру Путину, поддержку России", — добавил политик.Предложение о прямых переговорахМинувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие. Ключевые заявления Путина из обращения к СМИ >>

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https://ria.ru/20250511/razgovor-2016338753.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

https://ria.ru/20250511/dubinskiy-2016302463.html

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