https://ria.ru/20250511/kreml-2016344079.html

В Кремле подтвердили беседу Путина и Эрдогана о переговорах с Украиной

В Кремле подтвердили беседу Путина и Эрдогана о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

В Кремле подтвердили беседу Путина и Эрдогана о переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого была подробно обсуждена инициатива... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:37:00+03:00

2025-05-11T14:37:00+03:00

2025-05-11T14:42:00+03:00

украина

россия

стамбул

специальная военная операция на украине

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реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого была подробно обсуждена инициатива РФ о возобновлении прямых переговоров с Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле с 15 мая, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробно обсуждена инициатива Президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250511/zelenskij-2016340492.html

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украина, россия, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире