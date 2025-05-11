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В Кремле подтвердили беседу Путина и Эрдогана о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 11.05.2025 (обновлено: 14:42 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/kreml-2016344079.html
В Кремле подтвердили беседу Путина и Эрдогана о переговорах с Украиной
В Кремле подтвердили беседу Путина и Эрдогана о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
В Кремле подтвердили беседу Путина и Эрдогана о переговорах с Украиной
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого была подробно обсуждена инициатива... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:37:00+03:00
2025-05-11T14:42:00+03:00
украина
россия
стамбул
специальная военная операция на украине
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого была подробно обсуждена инициатива РФ о возобновлении прямых переговоров с Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле с 15 мая, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробно обсуждена инициатива Президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая", - говорится в сообщении.
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украина, россия, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Украина, Россия, Стамбул, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
В Кремле подтвердили беседу Путина и Эрдогана о переговорах с Украиной

Кремль: Путин и Эрдоган обсудили инициативу РФ о переговорах с Украиной

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого была подробно обсуждена инициатива РФ о возобновлении прямых переговоров с Украиной, которые предлагается провести в Стамбуле с 15 мая, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробно обсуждена инициатива Президента России о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые предлагается провести в Стамбуле, начиная с 15 мая", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСтамбулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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