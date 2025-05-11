Кнайсль прокомментировала предложение России о переговорах с Украиной
Кнайсль: предложение Путина о прямых переговорах уже является уступкой Украине
Карин Кнайсль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Предложение Владимира Путина вести переговоры с нелегитимным киевским руководством уже является уступкой Украине со стороны России, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в Telegram-канале.
"Это уступка — вести переговоры с нынешним политическим руководством Украины, чей мандат истек некоторое время назад. И они сами никогда не хотели разговаривать с российским руководством", — написала она.
По словам Кнайсль, западные комментаторы пытаются представить сроки как ответ на ультиматум "коалиции желающих", которая собиралась в Киеве.
"Не существует такой вещи, как принудительная дипломатия. <…> Ни масштабные санкции, ни спонсируемый НАТО флот не смогли победить Россию и разрушить ее экономику. <...> Есть только один вид дипломатии: прямой диалог вопреки всему. Это то, что предлагает Москва. <...> Мои мысли — с теми, кто сейчас приступает к военной и дипломатической работе", — добавила экс-глава МИД Австрии.
Путин потряс мир
Вчера, 12:04
Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.