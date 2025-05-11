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Кнайсль прокомментировала предложение России о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:16 11.05.2025 (обновлено: 19:16 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/knaysl-2016318932.html
Кнайсль прокомментировала предложение России о переговорах с Украиной
Кнайсль прокомментировала предложение России о переговорах с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025
Кнайсль прокомментировала предложение России о переговорах с Украиной
Предложение Владимира Путина вести переговоры с нелегитимным киевским руководством уже является уступкой Украине со стороны России, заявила руководитель Центра... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T11:16:00+03:00
2025-05-11T19:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
австрия
карин кнайсль
реджеп тайип эрдоган
санкт-петербургский государственный университет
нато
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Предложение Владимира Путина вести переговоры с нелегитимным киевским руководством уже является уступкой Украине со стороны России, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в Telegram-канале."Это уступка — вести переговоры с нынешним политическим руководством Украины, чей мандат истек некоторое время назад. И они сами никогда не хотели разговаривать с российским руководством", — написала она.По словам Кнайсль, западные комментаторы пытаются представить сроки как ответ на ультиматум "коалиции желающих", которая собиралась в Киеве. "Не существует такой вещи, как принудительная дипломатия. &lt;…&gt; Ни масштабные санкции, ни спонсируемый НАТО флот не смогли победить Россию и разрушить ее экономику. &lt;...&gt; Есть только один вид дипломатии: прямой диалог вопреки всему. Это то, что предлагает Москва. &lt;...&gt; Мои мысли — с теми, кто сейчас приступает к военной и дипломатической работе", — добавила экс-глава МИД Австрии.Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
https://ria.ru/20250511/peregovory-2016318582.html
https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
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украина, россия, австрия, карин кнайсль, реджеп тайип эрдоган, санкт-петербургский государственный университет, нато, в мире, мария захарова, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Австрия, Карин Кнайсль, Реджеп Тайип Эрдоган, Санкт-Петербургский государственный университет, НАТО, В мире, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Кнайсль прокомментировала предложение России о переговорах с Украиной

Кнайсль: предложение Путина о прямых переговорах уже является уступкой Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Предложение Владимира Путина вести переговоры с нелегитимным киевским руководством уже является уступкой Украине со стороны России, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в Telegram-канале.
"Это уступка — вести переговоры с нынешним политическим руководством Украины, чей мандат истек некоторое время назад. И они сами никогда не хотели разговаривать с российским руководством", — написала она.
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Вчера, 11:15
По словам Кнайсль, западные комментаторы пытаются представить сроки как ответ на ультиматум "коалиции желающих", которая собиралась в Киеве.
"Не существует такой вещи, как принудительная дипломатия. <…> Ни масштабные санкции, ни спонсируемый НАТО флот не смогли победить Россию и разрушить ее экономику. <...> Есть только один вид дипломатии: прямой диалог вопреки всему. Это то, что предлагает Москва. <...> Мои мысли — с теми, кто сейчас приступает к военной и дипломатической работе", — добавила экс-глава МИД Австрии.
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Путин потряс мир
Вчера, 12:04
Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу так называемой коалиции желающих. По итогам переговоров глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника, 12 мая.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный президентом России: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.
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Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАвстрияКарин КнайсльРеджеп Тайип ЭрдоганСанкт-Петербургский государственный университетНАТОВ миреМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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