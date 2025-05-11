Фицо высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной
Премьер Словакии Фицо: многие страны Запада хотят продления конфликта на Украине
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 мая - РИА Новости. Многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий.
“Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше”, - сказал Фицо журналистам на пресс-конференции в воскресенье.
Этим он объяснил несогласие некоторых стран на проведение прямых переговоров между Россией и Украиной.
“Верю, что эта точка зрения изменится, снова напомню, что это дело Украины и России, если они заинтересованы вести переговоры, пусть их ведут”, - заключил Фицо, напомнив, что Запад уже сорвал одни такие переговоры о мире в 2022 году.
Ранее Путин заявил, что Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня в дни юбилея Победы, несмотря на это, Россия предлагает Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Москва предлагает провести эти переговоры в Стамбуле 15 мая, заявил он. Путин добавил, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл - в устранении первопричин конфликта, РФ стремится выйти на долгосрочный мир по Украине в ходе переговоров. Президент не исключил, что в ходе переговоров с Украиной удастся выйти на прекращение огня. При этом он добавил, что предложение Москвы о переговорах - на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима.
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