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Фицо высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной

Фицо высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной - РИА Новости, 11.05.2025

Фицо высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной

Многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T11:34:00+03:00

2025-05-11T11:34:00+03:00

2025-05-11T11:34:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 11 мая - РИА Новости. Многие западные страны хотят продолжения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. “Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы эта война продолжалась дальше”, - сказал Фицо журналистам на пресс-конференции в воскресенье. Этим он объяснил несогласие некоторых стран на проведение прямых переговоров между Россией и Украиной. “Верю, что эта точка зрения изменится, снова напомню, что это дело Украины и России, если они заинтересованы вести переговоры, пусть их ведут”, - заключил Фицо, напомнив, что Запад уже сорвал одни такие переговоры о мире в 2022 году. Ранее Путин заявил, что Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня в дни юбилея Победы, несмотря на это, Россия предлагает Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Москва предлагает провести эти переговоры в Стамбуле 15 мая, заявил он. Путин добавил, что Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл - в устранении первопричин конфликта, РФ стремится выйти на долгосрочный мир по Украине в ходе переговоров. Президент не исключил, что в ходе переговоров с Украиной удастся выйти на прекращение огня. При этом он добавил, что предложение Москвы о переговорах - на столе, решение за Киевом и кураторами киевского режима.

https://ria.ru/20250511/slutskiy-2016320221.html

https://ria.ru/20250511/peskov-2016318831.html

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владимир путин, россия, киев, роберт фицо, реджеп тайип эрдоган, украина, в мире