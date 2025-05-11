Во Франции набросились на Макрона из-за ответа на предложение Путина
Филиппо: Макрон оказался в ловушке из-за предложения Путина о переговорах
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в ловушке из-за предложения главы России Владимира Путина о переговорах с Украиной, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
Политик добавил, что глава Пятой республики показал свою сущность, поскольку как только удается приблизить мир, тот начинает проявлять агрессию и подливает масло в огонь конфликта.
Политик добавил, что глава Пятой республики показал свою сущность, поскольку как только удается приблизить мир, тот начинает проявлять агрессию и подливает масло в огонь конфликта.
"В отличие от Трампа, который, напротив, очень позитивно воспринял предложение о мирных переговорах!" — говорится в публикации.
Минувшей ночью российский лидер выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру. Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
Минувшей ночью российский лидер выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру. Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
Чуть позднее Макрон назвал предложение Путина о переговорах с Украиной "недостаточным шагом".
При этом американский лидер Дональд Трамп уже заявил, что предложение Путина прочит великий день для Москвы и Киева.
При этом американский лидер Дональд Трамп уже заявил, что предложение Путина прочит великий день для Москвы и Киева.