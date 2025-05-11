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Во Франции набросились на Макрона из-за ответа на предложение Путина

Во Франции набросились на Макрона из-за ответа на предложение Путина - РИА Новости, 11.05.2025

Во Франции набросились на Макрона из-за ответа на предложение Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в ловушке из-за предложения главы России Владимира Путина о переговорах с Украиной, написал лидер французской партии РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T13:11:00+03:00

2025-05-11T13:11:00+03:00

2025-05-11T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в ловушке из-за предложения главы России Владимира Путина о переговорах с Украиной, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. Политик добавил, что глава Пятой республики показал свою сущность, поскольку как только удается приблизить мир, тот начинает проявлять агрессию и подливает масло в огонь конфликта. "В отличие от Трампа, который, напротив, очень позитивно воспринял предложение о мирных переговорах!" — говорится в публикации. Минувшей ночью российский лидер выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру. Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.Чуть позднее Макрон назвал предложение Путина о переговорах с Украиной "недостаточным шагом". При этом американский лидер Дональд Трамп уже заявил, что предложение Путина прочит великий день для Москвы и Киева.

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в мире, франция, владимир путин, дональд трамп, эммануэль макрон, украина