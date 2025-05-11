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Во Франции набросились на Макрона из-за ответа на предложение Путина - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/filippo-2016333617.html
Во Франции набросились на Макрона из-за ответа на предложение Путина
Во Франции набросились на Макрона из-за ответа на предложение Путина - РИА Новости, 11.05.2025
Во Франции набросились на Макрона из-за ответа на предложение Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в ловушке из-за предложения главы России Владимира Путина о переговорах с Украиной, написал лидер французской партии РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:11:00+03:00
2025-05-11T13:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
владимир путин
дональд трамп
эммануэль макрон
украина
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в ловушке из-за предложения главы России Владимира Путина о переговорах с Украиной, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х. Политик добавил, что глава Пятой республики показал свою сущность, поскольку как только удается приблизить мир, тот начинает проявлять агрессию и подливает масло в огонь конфликта. "В отличие от Трампа, который, напротив, очень позитивно воспринял предложение о мирных переговорах!" — говорится в публикации. Минувшей ночью российский лидер выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру. Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.Чуть позднее Макрон назвал предложение Путина о переговорах с Украиной "недостаточным шагом". При этом американский лидер Дональд Трамп уже заявил, что предложение Путина прочит великий день для Москвы и Киева.
https://ria.ru/20250511/bouz-2016306133.html
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в мире, франция, владимир путин, дональд трамп, эммануэль макрон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Владимир Путин, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Украина
Во Франции набросились на Макрона из-за ответа на предложение Путина

Филиппо: Макрон оказался в ловушке из-за предложения Путина о переговорах

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в ловушке из-за предложения главы России Владимира Путина о переговорах с Украиной, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.

Политик добавил, что глава Пятой республики показал свою сущность, поскольку как только удается приблизить мир, тот начинает проявлять агрессию и подливает масло в огонь конфликта.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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"В отличие от Трампа, который, напротив, очень позитивно воспринял предложение о мирных переговорах!" — говорится в публикации.

Минувшей ночью российский лидер выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру. Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
Чуть позднее Макрон назвал предложение Путина о переговорах с Украиной "недостаточным шагом".

При этом американский лидер Дональд Трамп уже заявил, что предложение Путина прочит великий день для Москвы и Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияВладимир ПутинДональд ТрампЭммануэль МакронУкраина
 
 
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