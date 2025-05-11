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Президент Венесуэлы посетил Исаакиевский собор и Эрмитаж

Президент Венесуэлы посетил Исаакиевский собор и Эрмитаж - РИА Новости, 11.05.2025

Президент Венесуэлы посетил Исаакиевский собор и Эрмитаж

Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Исаакиевский собор и Государственный Эрмитаж, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T17:46:00+03:00

2025-05-11T17:46:00+03:00

2025-05-11T18:12:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Исаакиевский собор и Государственный Эрмитаж, сообщила пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Продолжается визит в Санкт-Петербург президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он прибыл в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина для участия в торжествах в честь 80-летия Великой Победы. Президента сопровождают его супруга Силия Адела Флорес де Мадуро и члены правительственной делегации, посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес. "Президент осмотрел Исаакиевский собор, затем в Государственном Эрмитаже встретился с губернатором Александром Бегловым. Обсуждались вопросы взаимодействия в сфере культуры, образования и туризма", - говорится в сообщении. В частности, гости осмотрели парадные залы - Гербовый, Георгиевский, Малый Тронный, а также Военную галерею 1812 года. В Золотой кладовой увидели уникальное собрание золота скифских царей, изделия мастеров Древней Греции, Сибирскую коллекцию Петра Великого и драгоценности стран Востока. Во время экскурсии делегации Венесуэлы рассказали об истории создания сокровищницы мирового искусства. В коллекциях Эрмитажа представлены находки из Колумбии и Перу, памятники крупнейших цивилизаций Мексики – майя и ацтеков. По словам Беглова, культурное богатство Петербурга привлекает туристов. В прошлом году Северную столицу посетили 11,6 миллиона человек – на 1,1 миллиона больше, чем в допандемийном 2019 году. В течение 2024 года в Санкт-Петербурге в 1,5 раза вырос зарубежный турпоток – в городе побывало 839 тысяч иностранцев. Губернатор отметил, что в настоящее время нет прямых рейсов из Северной столицы в Венесуэлу. Прямое регулярное авиасообщение Санкт-Петербурга с городами Венесуэлы позволит увеличить турпоток. Сообщается, что развитию культурного сотрудничества будет способствовать организация гастролей театров и музыкальных коллективов. Губернатор пригласил творческие коллективы из Венесуэлы принять участие в третьем фестивале Латинской Америки, который пройдет в Петербурге летом этого года. "Это будет прекрасная возможность познакомить петербуржцев с богатой культурой Венесуэлы", - сказал Беглов. Он предложил также расширить контакты в сфере образования. По словам губернатора, школы Петербурга и Венесуэлы могли бы успешно взаимодействовать, заключив договоры о сотрудничестве. Большие перспективы у партнерских отношений в области высшего образования и науки, добавил губернатор. "Вузы нашего города ведут подготовку специалистов по всем направлениям. У нас учатся студенты из многих стран, в том числе из Венесуэлы. Мы можем наладить прямые контакты между вузами Санкт-Петербурга и Венесуэлы, организовывать взаимные стажировки студентов, преподавателей и научных работников", - отметил Беглов.

https://ria.ru/20250511/maduro-2016350779.html

https://ria.ru/20250510/venesuela-2016212373.html

https://ria.ru/20250510/maduro-2016150002.html

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венесуэла, санкт-петербург, россия, александр беглов, николас мадуро, владимир путин, государственный эрмитаж