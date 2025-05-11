Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган заявил Путину об окне возможностей для урегулирования на Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/erdogan-2016342539.html
Эрдоган заявил Путину об окне возможностей для урегулирования на Украине
Эрдоган заявил Путину об окне возможностей для урегулирования на Украине - РИА Новости, 11.05.2025
Эрдоган заявил Путину об окне возможностей для урегулирования на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту РФ Владимиру Путину, что в настоящее время "приоткрылось окно возможностей" для... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T14:24:00+03:00
2025-05-11T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_406:0:2834:1366_1920x0_80_0_0_4b3bd5080911281e851efb8d5a796b58.jpg
СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту РФ Владимиру Путину, что в настоящее время "приоткрылось окно возможностей" для урегулирования конфликта на Украине, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера. Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с Путиным. Президенты обсуждали вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки. "Эрдоган заявил, что приоткрылось окно возможностей для достижения мира, а всеобъемлющее прекращение огня обеспечит необходимую атмосферу для переговоров", - говорится в заявлении администрации. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что власти в Анкаре готовы следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине. В воскресенье Путин сообщил, что обсудит с Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ подчеркнул, что это - потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.
https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html
https://ria.ru/20250511/peskov-2016314751.html
украина
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_730:0:2708:1484_1920x0_80_0_0_36f0feb7df0aba39a7b93bf651222a31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, хакан фидан
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Хакан Фидан
Эрдоган заявил Путину об окне возможностей для урегулирования на Украине

Эрдоган: приоткрылось окно возможностей для урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту РФ Владимиру Путину, что в настоящее время "приоткрылось окно возможностей" для урегулирования конфликта на Украине, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.
Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с Путиным. Президенты обсуждали вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки.
Здание МИД - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
МИД России жестко ответил на ультиматум Зеленского после предложения Путина
Вчера, 12:15
"Эрдоган заявил, что приоткрылось окно возможностей для достижения мира, а всеобъемлющее прекращение огня обеспечит необходимую атмосферу для переговоров", - говорится в заявлении администрации.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что власти в Анкаре готовы следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине.
В воскресенье Путин сообщил, что обсудит с Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ подчеркнул, что это - потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной
Вчера, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала