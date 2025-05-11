https://ria.ru/20250511/erdogan-2016342539.html

Эрдоган заявил Путину об окне возможностей для урегулирования на Украине

Эрдоган заявил Путину об окне возможностей для урегулирования на Украине - РИА Новости, 11.05.2025

Эрдоган заявил Путину об окне возможностей для урегулирования на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту РФ Владимиру Путину, что в настоящее время "приоткрылось окно возможностей" для... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T14:24:00+03:00

2025-05-11T14:24:00+03:00

2025-05-11T14:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

хакан фидан

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СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье президенту РФ Владимиру Путину, что в настоящее время "приоткрылось окно возможностей" для урегулирования конфликта на Украине, сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера. Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с Путиным. Президенты обсуждали вопросы региональной, глобальной и двусторонней повестки. "Эрдоган заявил, что приоткрылось окно возможностей для достижения мира, а всеобъемлющее прекращение огня обеспечит необходимую атмосферу для переговоров", - говорится в заявлении администрации. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что власти в Анкаре готовы следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине. В воскресенье Путин сообщил, что обсудит с Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил властям в Киеве, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ подчеркнул, что это - потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.

https://ria.ru/20250511/zakharova-2016325364.html

https://ria.ru/20250511/peskov-2016314751.html

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украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, хакан фидан