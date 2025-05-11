https://ria.ru/20250511/erdogan-2016335893.html
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Эрдоган
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 11.05.2025
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье о готовности Турции внести вклад в обеспечение прекращения огня и устойчивого мира на Украине, в том... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T13:26:00+03:00
2025-05-11T13:26:00+03:00
2025-05-11T13:35:00+03:00
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СТАМБУЛ, 11 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье о готовности Турции внести вклад в обеспечение прекращения огня и устойчивого мира на Украине, в том числе Анкара готова принять переговоры, говорится в полученном РИА Новости заявлении администрации турецкого лидера.Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном."Президент Эрдоган заявил о достижении исторического поворотного момента для прекращения войны между Украиной и Россией. По его словам, этот шанс следует ценить, Турция готова внести любой вклад для достижения прекращения огня и устойчивого мира, в том числе Анкара готова принять переговоры", - сообщается в полученном РИА Новости заявлении администрации.Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что Анкара готова следить за соблюдением потенциального прекращения огня на Украине.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Российский лидер также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 маяв Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.РИА Новости
https://ria.ru/20250511/peremirie-2016334297.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Россия, Эммануэль Макрон, Хакан Фидан
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Эрдоган
Эрдоган рассказал Макрону. что Турция готова принять переговоры по Украине