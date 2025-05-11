https://ria.ru/20250511/erdogan--2016350215.html

Эрдоган проводит переговоры с западными лидерами после предложения Путина

Эрдоган проводит переговоры с западными лидерами после предложения Путина - РИА Новости, 11.05.2025

Эрдоган проводит переговоры с западными лидерами после предложения Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведёт "телефонную дипломатию" с западными лидерами по инициативе российского главы Владимира Путина о начале переговорного РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T15:27:00+03:00

2025-05-11T15:27:00+03:00

2025-05-11T15:28:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

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АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведёт "телефонную дипломатию" с западными лидерами по инициативе российского главы Владимира Путина о начале переговорного процесса по Украине 15 мая в Стамбуле, сообщил РИА Новости представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (Ak Parti).Минувшей ночью Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров."Мы сейчас с вами видим, что господин президент (Эрдоган) после инициативы господина Владимира Путина ведёт "телефонную дипломатию", в том числе с западными лидерами. Процесс идёт, надо дождаться конкретики", - заявили РИА Новости в партии в ответ на просьбу прокомментировать предложение российского лидера.

https://ria.ru/20250511/zakharova-2016345167.html

https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016337237.html

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в мире, владимир путин, стамбул, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков