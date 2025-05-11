https://ria.ru/20250511/dtp-2016316029.html

Число погибших при падении автобуса со скалы на Шри-Ланке выросло до 21

Число погибших при падении автобуса со скалы на Шри-Ланке выросло до 21 - РИА Новости, 11.05.2025

Число погибших при падении автобуса со скалы на Шри-Ланке выросло до 21

Число погибших в результате крушения автобуса на Шри-Ланке выросло до 21, информирует издание Adaderana со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T10:54:00+03:00

2025-05-11T10:54:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Число погибших в результате крушения автобуса на Шри-Ланке выросло до 21, информирует издание Adaderana со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось, что в результате аварии не менее 16 человек погибли и 35 пострадали. "В результате аварии погиб 21 человек", - заявил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Прасанна Гунасена, отметив, что число пострадавших составляет более 30 человек. Пассажирский автобус, принадлежащий государственной транспортной компании, вез 75 пассажиров из южного паломнического места Катарагама в северо-западный город Курунегала, когда съехал с дороги и упал с высоты около 100 метров со скалы, сообщила полиция. Авария произошла в Котмале в Центральной провинции, когда водитель автобуса попытался повернуть налево на холмистой местности.

https://ria.ru/20250117/dtp-1994136064.html

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Ольга Фомченкова

в мире, шри-ланка