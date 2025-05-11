Экс-глава департамента Минсельхоза в бегах использовал поддельные документы
Скрывавшийся экс-чиновник Минсельхоза Донских использовал поддельные документы
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержанный сотрудниками ФСБ РФ бывший начальник Департамента административной работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Олег Донских
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ бывший начальник Департамента административной работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Олег Донских . Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Арестованный экс-глава департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских использовал поддельные документы, находясь в бегах, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В июне 2024 года ФСБ сообщила о задержании Донских, который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Как уточняло МВД, это произошло в Истринском районе Московской области. Его арестовали.
Согласно документам, Донских обвиняется в совершении девяти преступлений, за которые предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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"Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность", — говорится в материалах. Отмечается, что постоянного легального источника доходов он не имеет.
Ранее суд в Липецке признал подельников Донских виновными в хищении средств АО "Росагролизинг" через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также невозврате кредитов, полученных в АО "Россельхозбанк". Им назначено наказание в виде девяти и 11,5 лет лишения свободы.
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