https://ria.ru/20250511/donskikh-2016291493.html

Экс-глава департамента Минсельхоза в бегах использовал поддельные документы

Экс-глава департамента Минсельхоза в бегах использовал поддельные документы - РИА Новости, 11.05.2025

Экс-глава департамента Минсельхоза в бегах использовал поддельные документы

Арестованный экс-глава департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских использовал поддельные документы, находясь в бегах, следует из материалов,... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T04:19:00+03:00

2025-05-11T04:19:00+03:00

2025-05-11T06:07:00+03:00

происшествия

истринский район

московская область (подмосковье)

липецк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Арестованный экс-глава департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских использовал поддельные документы, находясь в бегах, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В июне 2024 года ФСБ сообщила о задержании Донских, который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Как уточняло МВД, это произошло в Истринском районе Московской области. Его арестовали.Согласно документам, Донских обвиняется в совершении девяти преступлений, за которые предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет."Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность", — говорится в материалах. Отмечается, что постоянного легального источника доходов он не имеет.Ранее суд в Липецке признал подельников Донских виновными в хищении средств АО "Росагролизинг" через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также невозврате кредитов, полученных в АО "Россельхозбанк". Им назначено наказание в виде девяти и 11,5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250510/urlashov-2016158461.html

https://ria.ru/20241031/idalov-1981122273.html

истринский район

московская область (подмосковье)

липецк

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, истринский район, московская область (подмосковье), липецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)