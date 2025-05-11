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Боливийский депутат призвал к прямым переговорам России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025
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03:11 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/diplomatiya-2016288878.html
Боливийский депутат призвал к прямым переговорам России и Украины
Боливийский депутат призвал к прямым переговорам России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025
Боливийский депутат призвал к прямым переговорам России и Украины
России и Украине лучше вести переговоры напрямую, без посредников, заявил РИА Новости боливийский депутат Херхес Меркадо. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T03:11:00+03:00
2025-05-11T03:11:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
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САНТА-КРУС, 11 мая - РИА Новости. России и Украине лучше вести переговоры напрямую, без посредников, заявил РИА Новости боливийский депутат Херхес Меркадо. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле. "Это очень своевременная инициатива президента Владимира Путина, поскольку этот конфликт... продолжает беспокоить весь мир. Мир вздохнет более спокойно, если война закончится", - сказал Меркадо. "Инициатива Путина очень интересна, хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский на нее согласился, и лучше, чтобы был прямой диалог, без посредников, ради мира во всем мире", - добавил он.
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
Боливийский депутат призвал к прямым переговорам России и Украины

Боливийский депутат Меркадо: России и Украине лучше вести переговоры напрямую

© AP Photo / Franck FifeВид на город Ла-Пас, Боливия
Вид на город Ла-Пас, Боливия - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Franck Fife
Вид на город Ла-Пас, Боливия. Архивное фото
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САНТА-КРУС, 11 мая - РИА Новости. России и Украине лучше вести переговоры напрямую, без посредников, заявил РИА Новости боливийский депутат Херхес Меркадо.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры - без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле.
"Это очень своевременная инициатива президента Владимира Путина, поскольку этот конфликт... продолжает беспокоить весь мир. Мир вздохнет более спокойно, если война закончится", - сказал Меркадо.
"Инициатива Путина очень интересна, хотелось бы, чтобы Владимир Зеленский на нее согласился, и лучше, чтобы был прямой диалог, без посредников, ради мира во всем мире", - добавил он.
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле
02:35
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Зеленский
 
 
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