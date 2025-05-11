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Журналист раскрыл, что ждет Украину в случае отказа от предложения Путина - РИА Новости, 11.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 11.05.2025 (обновлено: 11:22 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/bouz-2016306133.html
Журналист раскрыл, что ждет Украину в случае отказа от предложения Путина
Журналист раскрыл, что ждет Украину в случае отказа от предложения Путина - РИА Новости, 11.05.2025
Журналист раскрыл, что ждет Украину в случае отказа от предложения Путина
Президент России Владимир Путин предложением о прямых переговорах дал Киеву шанс, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х. "Русские дали украинцам шанс. Если они РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T09:26:00+03:00
2025-05-11T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
киев
украина
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложением о прямых переговорах дал Киеву шанс, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х. "Русские дали украинцам шанс. Если они им не воспользуются, Россия решит этот вопрос на поле боя", — говорится в публикации. Минувшей ночью российский лидер выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
https://ria.ru/20250511/makron-2016302935.html
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в мире, россия, владимир путин, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Киев, Украина
Журналист раскрыл, что ждет Украину в случае отказа от предложения Путина

Журналист Боуз: Путин предложением о переговорах дал шанс Киеву

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Путин
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложением о прямых переговорах дал Киеву шанс, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х.

"Русские дали украинцам шанс. Если они им не воспользуются, Россия решит этот вопрос на поле боя", — говорится в публикации.
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Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.
Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинКиевУкраина
 
 
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