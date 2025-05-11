https://ria.ru/20250511/bouz-2016306133.html

Журналист раскрыл, что ждет Украину в случае отказа от предложения Путина

Журналист раскрыл, что ждет Украину в случае отказа от предложения Путина - РИА Новости, 11.05.2025

Журналист раскрыл, что ждет Украину в случае отказа от предложения Путина

Президент России Владимир Путин предложением о прямых переговорах дал Киеву шанс, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х. "Русские дали украинцам шанс. Если они РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T09:26:00+03:00

2025-05-11T09:26:00+03:00

2025-05-11T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложением о прямых переговорах дал Киеву шанс, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х. "Русские дали украинцам шанс. Если они им не воспользуются, Россия решит этот вопрос на поле боя", — говорится в публикации. Минувшей ночью российский лидер выступил перед представителями СМИ и предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент отметил, что планирует в ближайшее время пообщаться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудить поиск пути к миру.Путин добавил, что Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, но Киев их саботировал.

https://ria.ru/20250511/makron-2016302935.html

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в мире, россия, владимир путин, киев, украина