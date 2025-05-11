https://ria.ru/20250511/bolivija-2016294227.html

В Боливии оценили идею Путина о прямых переговорах России и Украины

В Боливии оценили идею Путина о прямых переговорах России и Украины - РИА Новости, 11.05.2025

В Боливии оценили идею Путина о прямых переговорах России и Украины

Прямые переговоры между Россией и Украиной, предложенные президентом России Владимиром Путиным, позволят отделить конфликт от геополитической игры, которую... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T05:55:00+03:00

2025-05-11T05:55:00+03:00

2025-05-11T05:57:00+03:00

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ЛА-ПАС, 11 мая - РИА Новости. Прямые переговоры между Россией и Украиной, предложенные президентом России Владимиром Путиным, позволят отделить конфликт от геополитической игры, которую ведут Европа и США, заявил РИА Новости боливийский депутат Херхес Меркадо. "Прямой диалог между Россией и Украиной выведет их из глобальной геополитической игры. Поэтому я надеюсь, что США и НАТО не торпедируют инициативу прямых переговоров, поскольку и Европа, и США пытаются извлечь выгоду из этой войны", - заявил депутат от правящей партии "Движение к социализму" MAS. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в Стамбуле переговоры с Украиной. Путин также предложил Киеву, несмотря ни на что, возобновить 15 мая в Стамбуле прямые переговоры - без всяких предварительных условий. "США и НАТО начали конфликт, когда попытались приблизить границы стран-членов НАТО к России, нарушив ее безопасное пространство. Они подтолкнули эти две страны к конфликту, и, к сожалению, Россия и Украина несут на себе основную его тяжесть", - добавил Меркадо. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

https://ria.ru/20250511/putin-2016278460.html

https://ria.ru/20250511/peskov-2016284364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, нато, верховная рада украины