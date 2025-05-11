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В Белгородской области мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ - РИА Новости, 11.05.2025
В Белгородской области мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ
Мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ по движущемуся автомобилю в Валуйках Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T03:28:00+03:00
2025-05-11T03:28:00+03:00
2025-05-11T03:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
валуйки
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ по движущемуся автомобилю в Валуйках Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Валуйки от удара дрона по движущемуся автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с множественными осколочными ранениями спины бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков. Губернатор добавил, что транспортное средство повреждено, еще один автомобиль посечен осколками.
https://ria.ru/20250510/gladkov-2016261881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валуйки, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Валуйки, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ
Гладков: в Валуйках мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ по машине