https://ria.ru/20250511/ataka-2016289199.html

В Белгородской области мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ

В Белгородской области мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ - РИА Новости, 11.05.2025

В Белгородской области мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ

Мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ по движущемуся автомобилю в Валуйках Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T03:28:00+03:00

2025-05-11T03:28:00+03:00

2025-05-11T03:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

валуйки

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за удара дрона ВСУ по движущемуся автомобилю в Валуйках Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В городе Валуйки от удара дрона по движущемуся автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с множественными осколочными ранениями спины бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков. Губернатор добавил, что ​​​​​​транспортное средство повреждено, еще один автомобиль посечен осколками.

https://ria.ru/20250510/gladkov-2016261881.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, валуйки, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины