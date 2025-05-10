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Генеральный секретарь Вьетнама прибыл в РАНХиГС для встречи со студентами
Генеральный секретарь Вьетнама прибыл в РАНХиГС для встречи со студентами - РИА Новости, 10.05.2025
Генеральный секретарь Вьетнама прибыл в РАНХиГС для встречи со студентами
Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам прибыл в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве, где проведет... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:47:00+03:00
2025-05-10T10:47:00+03:00
2025-05-10T10:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам прибыл в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве, где проведет встречу с вьетнамскими и российскими студентами, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, он также выступит по теме истории развития двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом. Лама встретили председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр экономического развития РФ Максим Решетников. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама ранее прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Лам уже провел встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. В субботу запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Сначала ожидается встреча в узком составе, а потом российско-вьетнамские переговоры с участием делегаций. По итогам стороны примут совместную декларацию и подпишут двусторонние документы.
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, вьетнам, москва, то лам, вячеслав володин, максим решетников, совет федерации рф, госдума рф, в мире
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Генеральный секретарь Вьетнама прибыл в РАНХиГС для встречи со студентами
Генсекретарь Вьетнама То Лам прибыл в РАНХиГС для встречи со студентами