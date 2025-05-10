https://ria.ru/20250510/vetnam-2016178835.html

Генеральный секретарь Вьетнама прибыл в РАНХиГС для встречи со студентами

Генеральный секретарь Вьетнама прибыл в РАНХиГС для встречи со студентами - РИА Новости, 10.05.2025

Генеральный секретарь Вьетнама прибыл в РАНХиГС для встречи со студентами

Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам прибыл в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве, где проведет... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:47:00+03:00

2025-05-10T10:47:00+03:00

2025-05-10T10:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

вьетнам

москва

то лам

вячеслав володин

максим решетников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015849100_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_15f49dff7a6e6c08241053010b0e470f.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам прибыл в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве, где проведет встречу с вьетнамскими и российскими студентами, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, он также выступит по теме истории развития двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом. Лама встретили председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр экономического развития РФ Максим Решетников. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама ранее прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Лам уже провел встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. В субботу запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Сначала ожидается встреча в узком составе, а потом российско-вьетнамские переговоры с участием делегаций. По итогам стороны примут совместную декларацию и подпишут двусторонние документы.

https://ria.ru/20250508/rossiya-2015846037.html

https://ria.ru/20250115/reys-1993783110.html

россия

вьетнам

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, россия, вьетнам, москва, то лам, вячеслав володин, максим решетников, совет федерации рф, госдума рф, в мире