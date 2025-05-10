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Генеральный секретарь Вьетнама прибыл в РАНХиГС для встречи со студентами - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:47 10.05.2025 (обновлено: 10:48 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/vetnam-2016178835.html
Генеральный секретарь Вьетнама прибыл в РАНХиГС для встречи со студентами
Генеральный секретарь Вьетнама прибыл в РАНХиГС для встречи со студентами - РИА Новости, 10.05.2025
Генеральный секретарь Вьетнама прибыл в РАНХиГС для встречи со студентами
Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам прибыл в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве, где проведет... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T10:47:00+03:00
2025-05-10T10:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам прибыл в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве, где проведет встречу с вьетнамскими и российскими студентами, передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, он также выступит по теме истории развития двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом. Лама встретили председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр экономического развития РФ Максим Решетников. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама ранее прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Лам уже провел встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. В субботу запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Сначала ожидается встреча в узком составе, а потом российско-вьетнамские переговоры с участием делегаций. По итогам стороны примут совместную декларацию и подпишут двусторонние документы.
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015846037.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, вьетнам, москва, то лам, вячеслав володин, максим решетников, совет федерации рф, госдума рф, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Вьетнам, Москва, То Лам, Вячеслав Володин, Максим Решетников, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, В мире
Генеральный секретарь Вьетнама прибыл в РАНХиГС для встречи со студентами

Генсекретарь Вьетнама То Лам прибыл в РАНХиГС для встречи со студентами

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкТо Лам
То Лам - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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То Лам. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь компартии Вьетнама То Лам прибыл в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в Москве, где проведет встречу с вьетнамскими и российскими студентами, передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, он также выступит по теме истории развития двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом.
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Лама встретили председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама ранее прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Лам уже провел встречи со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. В субботу запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Сначала ожидается встреча в узком составе, а потом российско-вьетнамские переговоры с участием делегаций. По итогам стороны примут совместную декларацию и подпишут двусторонние документы.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВьетнамМоскваТо ЛамВячеслав ВолодинМаксим РешетниковСовет Федерации РФГосдума РФВ мире
 
 
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