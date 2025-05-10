https://ria.ru/20250510/venesuela-2016212373.html
Мадуро предложил установить побратимские связи с Петербургом
Мадуро предложил установить побратимские связи с Петербургом - РИА Новости, 10.05.2025
Мадуро предложил установить побратимские связи с Петербургом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил желание установить побратимские связи между Санкт-Петербургом и одним из регионов Венесуэлы, передает корреспондент... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:28:00+03:00
2025-05-10T15:28:00+03:00
2025-05-10T15:29:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил желание установить побратимские связи между Санкт-Петербургом и одним из регионов Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу провел встречу с Мадуро, перед которой лидер Венесуэлы осмотрел мемориальные помещения Смольного, включая кабинет Ленина и бункер Жданова, откуда в годы Великой Отечественной войны осуществлялось руководство Ленинградом. "Прошло всего несколько часов с тех пор, как мы сошли с поезда (из Москвы в Санкт-Петербург - ред.), и за эти несколько часов мы буквально пропитались историей славного города Санкт-Петербурга... (В Смольном - ред.) нам показали совершенно невероятные вещи, нам раскрыли секреты, рассказали, как управляли сопротивлением и как шли к победе", - поделился Мадуро своими впечатлениями. Президент также заявил, что ему "хотелось бы установить побратимство между Санкт-Петербургом и каким-либо регионом Венесуэлы". Беглов поблагодарил Мадуро за участие в торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, назвав это знаком солидарности народов Венесуэлы и России. "Ваше внимание к юбилею Победы исключительно", - заявил губернатор Петербурга. Мадуро посетил в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы, и принял участие в церемонии на Красной площади. По итогам его переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
https://ria.ru/20250507/venesuela-2015374388.html
https://ria.ru/20250510/maduro-2016183110.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, венесуэла, москва, николас мадуро, александр беглов, владимир путин, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Санкт-Петербург, Венесуэла, Москва, Николас Мадуро, Александр Беглов, Владимир Путин, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мадуро предложил установить побратимские связи с Петербургом
Мадуро предложил установить побратимские связи региона Венесуэлы с Петербургом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил желание установить побратимские связи между Санкт-Петербургом и одним из регионов Венесуэлы, передает корреспондент РИА Новости.
Губернатор Петербурга Александр Беглов в субботу провел встречу с Мадуро, перед которой лидер Венесуэлы осмотрел мемориальные помещения Смольного, включая кабинет Ленина и бункер Жданова, откуда в годы Великой Отечественной войны осуществлялось руководство Ленинградом.
"Прошло всего несколько часов с тех пор, как мы сошли с поезда (из Москвы в Санкт-Петербург - ред.), и за эти несколько часов мы буквально пропитались историей славного города Санкт-Петербурга... (В Смольном - ред.) нам показали совершенно невероятные вещи, нам раскрыли секреты, рассказали, как управляли сопротивлением и как шли к победе", - поделился Мадуро своими впечатлениями.
Президент также заявил, что ему "хотелось бы установить побратимство между Санкт-Петербургом и каким-либо регионом Венесуэлы".
Беглов поблагодарил Мадуро за участие в торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, назвав это знаком солидарности народов Венесуэлы и России.
"Ваше внимание к юбилею Победы исключительно", - заявил губернатор Петербурга.
Мадуро посетил в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы, и принял участие в церемонии на Красной площади. По итогам его переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.