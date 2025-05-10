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"Никакой победы": в США сделали резкое заявление после парада в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
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05:30 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/ssha-2016152815.html
"Никакой победы": в США сделали резкое заявление после парада в Москве
"Никакой победы": в США сделали резкое заявление после парада в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
"Никакой победы": в США сделали резкое заявление после парада в Москве
Мощь России, продемонстрированная на параде Победы в Москве 9 мая, дает понять, что Украина не в состоянии даже надеяться на победу, заявил подполковник армии... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T05:30:00+03:00
2025-05-10T05:30:00+03:00
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украина
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дэниел дэвис
т-72б3м
т-90м
с-400 «триумф»
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мощь России, продемонстрированная на параде Победы в Москве 9 мая, дает понять, что Украина не в состоянии даже надеяться на победу, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Я смотрел немного, но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. Если сравнить их с украинской стороной, то у них нет парада. У них нет никакой победы, никаких доказательств силы", — сказал он.По его словам, уже всем понятно, что Украину ждет неминуемое поражение. И только глава киевского режима пытается безрезультатно доказывать обратное, добавил эксперт."Только Зеленский продолжает говорить так, будто хочет, чтобы у него из головы выскочили уши Микки-Мауса. Вот как это воспринимается", — констатировал Дэвис.Военный Парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел утром 9 мая на Красной площади в Москве.Впервые в торжественном мероприятии приняла участие техника 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, в том числе беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala.Всего в параде приняли участие 11,5 тысяч военнослужащих. До пролета авиации по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".
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москва, украина, россия, дэниел дэвис, т-72б3м, т-90м, с-400 «триумф», 80-летие победы в великой отечественной войне
Москва, Украина, Россия, Дэниел Дэвис, Т-72Б3М, Т-90М, С-400 «Триумф», 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Никакой победы": в США сделали резкое заявление после парада в Москве

Подполковник Дэвис: парад в Москве доказывает, что Украину ждет поражение

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкБронетранспортер БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Бронетранспортер БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Бронетранспортер БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мощь России, продемонстрированная на параде Победы в Москве 9 мая, дает понять, что Украина не в состоянии даже надеяться на победу, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
"Я смотрел немного, но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. Если сравнить их с украинской стороной, то у них нет парада. У них нет никакой победы, никаких доказательств силы", — сказал он.
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По его словам, уже всем понятно, что Украину ждет неминуемое поражение. И только глава киевского режима пытается безрезультатно доказывать обратное, добавил эксперт.
"Только Зеленский продолжает говорить так, будто хочет, чтобы у него из головы выскочили уши Микки-Мауса. Вот как это воспринимается", — констатировал Дэвис.
Военный Парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел утром 9 мая на Красной площади в Москве.
Впервые в торжественном мероприятии приняла участие техника 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, в том числе беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala.
Всего в параде приняли участие 11,5 тысяч военнослужащих. До пролета авиации по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".
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