https://ria.ru/20250510/ssha-2016152815.html

"Никакой победы": в США сделали резкое заявление после парада в Москве

"Никакой победы": в США сделали резкое заявление после парада в Москве - РИА Новости, 10.05.2025

"Никакой победы": в США сделали резкое заявление после парада в Москве

Мощь России, продемонстрированная на параде Победы в Москве 9 мая, дает понять, что Украина не в состоянии даже надеяться на победу, заявил подполковник армии... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T05:30:00+03:00

2025-05-10T05:30:00+03:00

2025-05-10T05:30:00+03:00

москва

украина

россия

дэниел дэвис

т-72б3м

т-90м

с-400 «триумф»

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015989515_0:3:3630:2045_1920x0_80_0_0_ea97a84662d0de5ba546aa55fc309e20.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мощь России, продемонстрированная на параде Победы в Москве 9 мая, дает понять, что Украина не в состоянии даже надеяться на победу, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Я смотрел немного, но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. Если сравнить их с украинской стороной, то у них нет парада. У них нет никакой победы, никаких доказательств силы", — сказал он.По его словам, уже всем понятно, что Украину ждет неминуемое поражение. И только глава киевского режима пытается безрезультатно доказывать обратное, добавил эксперт."Только Зеленский продолжает говорить так, будто хочет, чтобы у него из головы выскочили уши Микки-Мауса. Вот как это воспринимается", — констатировал Дэвис.Военный Парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел утром 9 мая на Красной площади в Москве.Впервые в торжественном мероприятии приняла участие техника 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, в том числе беспилотники "Орлан-10", "Орлан-30", Zala.Всего в параде приняли участие 11,5 тысяч военнослужащих. До пролета авиации по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".

https://ria.ru/20250510/maduro-2016150002.html

https://ria.ru/20250509/parad-2016122092.html

москва

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, украина, россия, дэниел дэвис, т-72б3м, т-90м, с-400 «триумф», 80-летие победы в великой отечественной войне