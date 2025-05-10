https://ria.ru/20250510/putin-2016254164.html

Путин поблагодарил президента Буркина-Фасо за визит в Москву

Путин поблагодарил президента Буркина-Фасо за визит в Москву - РИА Новости, 10.05.2025

Путин поблагодарил президента Буркина-Фасо за визит в Москву

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре за решение принять участие в праздновании юбилея Победы в Москве. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T20:22:00+03:00

2025-05-10T20:22:00+03:00

2025-05-10T20:22:00+03:00

в мире

россия

москва

санкт-петербург

владимир путин

шарль де голль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016252236_0:161:3352:2047_1920x0_80_0_0_ec7f00c7903b51c342e590072e49ae61.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре за решение принять участие в праздновании юбилея Победы в Москве. Встреча президентов России и Буркина-Фасо состоялась в субботу в Кремле. "Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть. И хочу вас в начале беседы еще раз поблагодарить за ваше решение принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - обратился Путин к коллеге. Российский лидер отметил, что помнит их конструктивную и полезную беседу во время первого визита Траоре в РФ. В 2023 году он впервые посетил страну для участия в саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. По словам Путина, нынешний визит президента Буркина-Фасо в Москву весьма символичен и отражает дружественный характер двусторонних отношений. "Хотел бы вспомнить также и о вкладе вашей страны в разгром германского нацизма и его сателлитов. Около 30 тысяч жителей нынешней Буркина-Фасо воевали в составе войск антигитлеровской коалиции, в формированиях "Сражающаяся Франция" под руководством легендарного сына французского народа - генерала Шарля де Голля", - напомнил президент.

https://ria.ru/20250510/putin-2016249817.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, шарль де голль