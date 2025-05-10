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Путин поблагодарил президента Буркина-Фасо за визит в Москву - РИА Новости, 10.05.2025
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20:22 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/putin-2016254164.html
Путин поблагодарил президента Буркина-Фасо за визит в Москву
Путин поблагодарил президента Буркина-Фасо за визит в Москву - РИА Новости, 10.05.2025
Путин поблагодарил президента Буркина-Фасо за визит в Москву
Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре за решение принять участие в праздновании юбилея Победы в Москве. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T20:22:00+03:00
2025-05-10T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре за решение принять участие в праздновании юбилея Победы в Москве. Встреча президентов России и Буркина-Фасо состоялась в субботу в Кремле. "Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть. И хочу вас в начале беседы еще раз поблагодарить за ваше решение принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - обратился Путин к коллеге. Российский лидер отметил, что помнит их конструктивную и полезную беседу во время первого визита Траоре в РФ. В 2023 году он впервые посетил страну для участия в саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. По словам Путина, нынешний визит президента Буркина-Фасо в Москву весьма символичен и отражает дружественный характер двусторонних отношений. "Хотел бы вспомнить также и о вкладе вашей страны в разгром германского нацизма и его сателлитов. Около 30 тысяч жителей нынешней Буркина-Фасо воевали в составе войск антигитлеровской коалиции, в формированиях "Сражающаяся Франция" под руководством легендарного сына французского народа - генерала Шарля де Голля", - напомнил президент.
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в мире, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, шарль де голль
В мире, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Шарль де Голль
Путин поблагодарил президента Буркина-Фасо за визит в Москву

Путин поблагодарил Траоре за участие в праздновании юбилея Победы в Москве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Буркина-Фасо Ибрагима Траоре за решение принять участие в праздновании юбилея Победы в Москве.
Встреча президентов России и Буркина-Фасо состоялась в субботу в Кремле.
"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, мы очень рады вас видеть. И хочу вас в начале беседы еще раз поблагодарить за ваше решение принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - обратился Путин к коллеге.
Российский лидер отметил, что помнит их конструктивную и полезную беседу во время первого визита Траоре в РФ. В 2023 году он впервые посетил страну для участия в саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. По словам Путина, нынешний визит президента Буркина-Фасо в Москву весьма символичен и отражает дружественный характер двусторонних отношений.
"Хотел бы вспомнить также и о вкладе вашей страны в разгром германского нацизма и его сателлитов. Около 30 тысяч жителей нынешней Буркина-Фасо воевали в составе войск антигитлеровской коалиции, в формированиях "Сражающаяся Франция" под руководством легендарного сына французского народа - генерала Шарля де Голля", - напомнил президент.
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Вчера, 19:51
 
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