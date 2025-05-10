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Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил готовность к переговорам в Киевом
Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил готовность к переговорам в Киевом - РИА Новости, 10.05.2025
Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил готовность к переговорам в Киевом
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил готовность к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:54:00+03:00
2025-05-10T19:54:00+03:00
2025-05-10T19:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил готовность к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий, заявил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита. "Главы двух государств провели углублённый обмен мнениями по вопросам украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выразив общее согласие с необходимостью политического урегулирования всех острых международных проблем", - сказал Ван И журналистам, его слова приводит МИД КНР. По его словам, Си Цзиньпин в ходе встречи отметил, что Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира. "Президент Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая по украинскому вопросу и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, выразив надежду на достижение справедливого и устойчивого мирного соглашения", - сказал Ван И.
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, ван и (политик), владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Ван И (политик), Владимир Путин, Украина
Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил готовность к переговорам в Киевом
Ван И: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности к переговорам с Украиной