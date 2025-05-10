Рейтинг@Mail.ru
Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил готовность к переговорам в Киевом - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:54 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/putin-2016250013.html
Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил готовность к переговорам в Киевом
Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил готовность к переговорам в Киевом - РИА Новости, 10.05.2025
Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил готовность к переговорам в Киевом
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил готовность к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:54:00+03:00
2025-05-10T19:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
си цзиньпин
ван и (политик)
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015940560_0:67:2968:1737_1920x0_80_0_0_ff7a8c73eb099832360f60e1f726f41b.jpg
ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил готовность к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий, заявил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита. "Главы двух государств провели углублённый обмен мнениями по вопросам украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выразив общее согласие с необходимостью политического урегулирования всех острых международных проблем", - сказал Ван И журналистам, его слова приводит МИД КНР. По его словам, Си Цзиньпин в ходе встречи отметил, что Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира. "Президент Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая по украинскому вопросу и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, выразив надежду на достижение справедливого и устойчивого мирного соглашения", - сказал Ван И.
https://ria.ru/20250510/peskov-2016241699.html
https://ria.ru/20250510/peskov-2016249722.html
китай
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015940560_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b65610f804d813874d6bf316f74187d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, си цзиньпин, ван и (политик), владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Ван И (политик), Владимир Путин, Украина
Путин на встрече с Си Цзиньпином выразил готовность к переговорам в Киевом

Ван И: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности к переговорам с Украиной

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил готовность к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий, заявил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита.
"Главы двух государств провели углублённый обмен мнениями по вопросам украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выразив общее согласие с необходимостью политического урегулирования всех острых международных проблем", - сказал Ван И журналистам, его слова приводит МИД КНР.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле
Вчера, 18:46
По его словам, Си Цзиньпин в ходе встречи отметил, что Китай приветствует все усилия, направленные на достижение мира.
"Президент Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая по украинскому вопросу и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, выразив надежду на достижение справедливого и устойчивого мирного соглашения", - сказал Ван И.
Вид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
В Кремле пообещали обдумать предложение о 30-дневном перемирии на Украине
Вчера, 19:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияСи ЦзиньпинВан И (политик)Владимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала