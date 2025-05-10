https://ria.ru/20250510/potoki-2016176848.html

Косачев объяснил, почему МИД ФРГ не обеспокоен подрывом "Северных потоков"

Косачев объяснил, почему МИД ФРГ не обеспокоен подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 10.05.2025

Косачев объяснил, почему МИД ФРГ не обеспокоен подрывом "Северных потоков"

Новый глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обозначил проблемы на Балтике, однако не назвал диверсию на газопроводах "Северный поток", потому что знает - это сделали... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T10:31:00+03:00

2025-05-10T10:31:00+03:00

2025-05-10T10:31:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новый глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обозначил проблемы на Балтике, однако не назвал диверсию на газопроводах "Северный поток", потому что знает - это сделали свои, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале. "Новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль начал с обеспокоенности ситуацией на Балтике. Но вот что характерно - перечисляя проблемы, он назвал повреждение кабелей связи между странами Балтии и Скандинавии, удаление пограничных буев на российско-эстонской границе, нарушение воздушного пространства стран ЕС и НАТО и действия Военно-морского флота РФ", - написал политик. Но Вадефуль не назвал в этом ряду крупнейшую и, в отличие от предыдущих, совершенно реальную диверсию - подрыв "Северных потоков", подчеркнул Косачев. "Не назвал. Потому что он знает, кто это сделал. Свои. И потому ничуть этим не обеспокоен', - написал сенатор. "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. В сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока — 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.

https://ria.ru/20250505/tramp-2015161660.html

https://ria.ru/20250326/potok-2007514864.html

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Ольга Фомченкова

в мире, германия, балтия, россия, константин косачев, совет федерации рф, евросоюз, нато, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"