Косачев объяснил, почему МИД ФРГ не обеспокоен подрывом "Северных потоков"
Косачев: новый глава МИД ФРГ знает, кто виновен в диверсии на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Новый глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обозначил проблемы на Балтике, однако не назвал диверсию на газопроводах "Северный поток", потому что знает - это сделали свои, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
"Новый министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль начал с обеспокоенности ситуацией на Балтике. Но вот что характерно - перечисляя проблемы, он назвал повреждение кабелей связи между странами Балтии и Скандинавии, удаление пограничных буев на российско-эстонской границе, нарушение воздушного пространства стран ЕС и НАТО и действия Военно-морского флота РФ", - написал политик.
Но Вадефуль не назвал в этом ряду крупнейшую и, в отличие от предыдущих, совершенно реальную диверсию - подрыв "Северных потоков", подчеркнул Косачев.
«
"Не назвал. Потому что он знает, кто это сделал. Свои. И потому ничуть этим не обеспокоен', - написал сенатор.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. В сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока — 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
В Европе высказались о перезапуске "Северного потока"
26 марта, 17:04