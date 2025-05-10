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Песков рассказал, что объединяет страны, участвовавшие в юбилее Победы
Песков рассказал, что объединяет страны, участвовавшие в юбилее Победы - РИА Новости, 10.05.2025
Песков рассказал, что объединяет страны, участвовавшие в юбилее Победы
Страны, которые приняли участие в юбилейных празднованиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, разделяют антифашистскую... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T12:00:00+03:00
2025-05-10T12:00:00+03:00
2025-05-10T12:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
в мире
россия
павел зарубин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Страны, которые приняли участие в юбилейных празднованиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, разделяют антифашистскую идеологию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы в Москве и вокруг гордости "за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма"."Это же идеология, идеология, которую разделяют те страны, которые были... представлены на Красной площади. Это не дает покоя европейцам... То, что они места себе не находят, - ну это их проблема", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Песков рассказал, что объединяет страны, участвовавшие в юбилее Победы
Песков: участники юбилея Победы в Москве разделяют антифашистскую идеологию