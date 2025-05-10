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Песков рассказал, что объединяет страны, участвовавшие в юбилее Победы - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:00 10.05.2025 (обновлено: 12:15 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/pobeda-2016188812.html
Песков рассказал, что объединяет страны, участвовавшие в юбилее Победы
Песков рассказал, что объединяет страны, участвовавшие в юбилее Победы - РИА Новости, 10.05.2025
Песков рассказал, что объединяет страны, участвовавшие в юбилее Победы
Страны, которые приняли участие в юбилейных празднованиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, разделяют антифашистскую... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T12:00:00+03:00
2025-05-10T12:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
в мире
россия
павел зарубин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Страны, которые приняли участие в юбилейных празднованиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, разделяют антифашистскую идеологию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы в Москве и вокруг гордости "за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма"."Это же идеология, идеология, которую разделяют те страны, которые были... представлены на Красной площади. Это не дает покоя европейцам... То, что они места себе не находят, - ну это их проблема", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий песков, в мире, россия, павел зарубин, великая отечественная война (1941-1945), день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Павел Зарубин, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы
Песков рассказал, что объединяет страны, участвовавшие в юбилее Победы

Песков: участники юбилея Победы в Москве разделяют антифашистскую идеологию

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин и иностранные лидеры на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Страны, которые приняли участие в юбилейных празднованиях по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, разделяют антифашистскую идеологию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы в Москве и вокруг гордости "за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма".
"Это же идеология, идеология, которую разделяют те страны, которые были... представлены на Красной площади. Это не дает покоя европейцам... То, что они места себе не находят, - ну это их проблема", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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