https://ria.ru/20250510/pobeda-2016163431.html

Индонезийская молодежь поблагодарила российских ветеранов за подвиг

Индонезийская молодежь поблагодарила российских ветеранов за подвиг - РИА Новости, 10.05.2025

Индонезийская молодежь поблагодарила российских ветеранов за подвиг

Индонезийская молодежь обратилась к российским ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности за их подвиг и самопожертвование во имя мира,... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T09:03:00+03:00

2025-05-10T09:03:00+03:00

2025-05-10T09:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

джакарта

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772652944_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_a4e93387645421bf5ca3a238221ce9a1.jpg

ДЖАКАРТА, 10 мая – РИА Новости. Индонезийская молодежь обратилась к российским ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности за их подвиг и самопожертвование во имя мира, передает корреспондент РИА Новости. В честь 80-й годовщины Великой Победы в Русском доме (представительстве Россотрудничества) в Джакарте прошло мероприятие, посвященное сохранению памяти о событиях войны. На полях этого мероприятия представители индонезийских молодежных делегаций записали обращение к российским ветеранам, сражавшимся за мир, свободный от фашизма. "Долг тех, кто живет - исполнять желания тех, кто нас покинул. Ветеранам мы говорим: мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и гармонию на этой планете. Благодарю вас за вашу жертву", - обратился к российским ветеранам представитель индонезийской молодежной организации Zeekend.Его товарищи по организации добавили, что именно смелость ветеранов позволила построить мирное будущее. "Спасибо за все, через что вам пришлось пройти. Спасибо за ваше самопожертвование, за то, что сегодня мы можем жить лучшую жизнь", - обратилась индонезийская молодежь к ветеранам.

https://ria.ru/20250507/indoneziya-2015431546.html

https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html

джакарта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

джакарта, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)