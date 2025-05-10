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Индонезийская молодежь поблагодарила российских ветеранов за подвиг - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:03 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/pobeda-2016163431.html
Индонезийская молодежь поблагодарила российских ветеранов за подвиг
Индонезийская молодежь поблагодарила российских ветеранов за подвиг - РИА Новости, 10.05.2025
Индонезийская молодежь поблагодарила российских ветеранов за подвиг
Индонезийская молодежь обратилась к российским ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности за их подвиг и самопожертвование во имя мира,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T09:03:00+03:00
2025-05-10T09:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
джакарта
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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ДЖАКАРТА, 10 мая – РИА Новости. Индонезийская молодежь обратилась к российским ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности за их подвиг и самопожертвование во имя мира, передает корреспондент РИА Новости. В честь 80-й годовщины Великой Победы в Русском доме (представительстве Россотрудничества) в Джакарте прошло мероприятие, посвященное сохранению памяти о событиях войны. На полях этого мероприятия представители индонезийских молодежных делегаций записали обращение к российским ветеранам, сражавшимся за мир, свободный от фашизма. "Долг тех, кто живет - исполнять желания тех, кто нас покинул. Ветеранам мы говорим: мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и гармонию на этой планете. Благодарю вас за вашу жертву", - обратился к российским ветеранам представитель индонезийской молодежной организации Zeekend.Его товарищи по организации добавили, что именно смелость ветеранов позволила построить мирное будущее. "Спасибо за все, через что вам пришлось пройти. Спасибо за ваше самопожертвование, за то, что сегодня мы можем жить лучшую жизнь", - обратилась индонезийская молодежь к ветеранам.
https://ria.ru/20250507/indoneziya-2015431546.html
https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html
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джакарта, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Джакарта, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Индонезийская молодежь поблагодарила российских ветеранов за подвиг

Индонезийская молодежь поблагодарила российских ветеранов за самопожертвование

© РИА Новости / Константин МихальчевскийНаграды ветерана Великой Отечественной войны
Награды ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 10 мая – РИА Новости. Индонезийская молодежь обратилась к российским ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности за их подвиг и самопожертвование во имя мира, передает корреспондент РИА Новости.
В честь 80-й годовщины Великой Победы в Русском доме (представительстве Россотрудничества) в Джакарте прошло мероприятие, посвященное сохранению памяти о событиях войны. На полях этого мероприятия представители индонезийских молодежных делегаций записали обращение к российским ветеранам, сражавшимся за мир, свободный от фашизма.
В Индонезии прошла акция Сад памяти в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Индонезии прошла акция "Сад памяти" в честь 80-летия Победы
7 мая, 05:01
"Долг тех, кто живет - исполнять желания тех, кто нас покинул. Ветеранам мы говорим: мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и гармонию на этой планете. Благодарю вас за вашу жертву", - обратился к российским ветеранам представитель индонезийской молодежной организации Zeekend.
Его товарищи по организации добавили, что именно смелость ветеранов позволила построить мирное будущее.
"Спасибо за все, через что вам пришлось пройти. Спасибо за ваше самопожертвование, за то, что сегодня мы можем жить лучшую жизнь", - обратилась индонезийская молодежь к ветеранам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бессмертный полк вечно в строю. Мы помним. Мы гордимся
Вчера, 13:47
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДжакартаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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